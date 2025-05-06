«Місто для людей» судиться з «Південною» за обслуговування будинку, де відключають ліфт

Будинок у Миколаєві по вулиці Космонавтів, 53. Фото: Оксаген

У компанії «Місто для людей Миколаїв» заявили, що ЖЕК «Південна» незаконно впливає на мешканців будинку на вулиці Космонавтів, 53. Як приклад наводять випадок, коли чоловік на візку не зміг піднятися до квартири через зупинений ліфт.

У коментарі «МикВісті» представники компанії розповіли, що мають чинний договір зі співвласниками будинку з 2018 року.

Натомість з 2021-го в будинку почала працювати «Південна», що, за версією «Міста для людей», сталося без належної юридичної процедури. Зараз триває судовий розгляд за позовом про визнання договору з «Південною» недійсним.

— Останній інцидент — вимкнення ліфта — це ще один приклад неправомірного впливу з боку «Південної». Ми не отримували звернень безпосередньо, тому не змогли швидко втрутитися. Станом на зараз електропостачання та роботу ліфта відновлено, — зазначили в компанії.

У департаменті ЖКГ міськради раніше підтвердили, що ліфт був зупинений незаконно через суперечку між двома керуючими компаніями. «Південна» отримала припис з вимогою поновити його роботу.

Нагадаємо, що миколаївські депутати просили відновити роботу комітету з доступності для людей з інвалідністю, який припинив діяльність під час повномасштабної війни.

У серпні 2024 року Миколаївська міська рада затвердила цільову програму «Миколаїв без бар’єрів» на 2024-2026 роки. Програма має забезпечити можливість формуванню комплексної системи реабілітації та інтеграції осіб з інвалідністю, посилення соціального захисту осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення.