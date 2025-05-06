Для підлітків Миколаївщини, які прагнуть розвивати свої громади, провели профорієнтаційний тренінг

Підлітки на профорієнтаційному тренінгу. Фото: фонд savED

Для підлітків з різних громад Миколаївщини провели профорієнтаційний тренінг. Він був спрямований на розвиток молоді та місцевих спільнот, а також на підтримку активістів, які прагнуть долучитися до відновлення регіону через власні проєкти.

Тренінг провели Благодійний фонд savED спільно з Києво-Могилянською академією. Як повідомляють організатори, на заході освітяни розповіли старшокласникам про можливості навчання в українських університетах, відповіли на запитання про студентське життя та дали поради щодо розвитку лідерських навичок.

Учасниками тренінгу стали випускники програми UActive, яка допомагає молоді з малих громад створювати проєкти для розвитку своїх міст та сіл. Програму співфінансує неурядова організація Spirit of America спільно з Європейським центром імені Вергеланда (Норвегія) у рамках Програми «Демократична школа: освіта для демократичної стійкості».

Підлітки на профорієнтаційному тренінгу. Фото: фонд savED

Завдяки програмі підлітки вчаться проєктному менеджменту і втілюють власні ідеї для розвитку своїх сіл і містечок, а найкраще розпрацьованим проєктам благодійники надають стартове фінансування — 5 тисяч доларів. З 2022 року програму пройшли 700 підлітків із Чернігівщини, Київщини та Миколаївщини, які вже реалізували освітні, спортивні та культурні проєкти у своїх громадах.

Підлітки на профорієнтаційному тренінгу. Фото: фонд savED

Підлітки на профорієнтаційному тренінгу. Фото: фонд savED

Підлітки на профорієнтаційному тренінгу. Фото: фонд savED

savED — благодійний фонд, що займається відновленням постраждалих громад через освітні рішення і соціальні та інфраструктурні проєкти. Фонд облаштовує укриття, освітні центри «Вулики», відновлює пошкоджені приміщення шкіл, облаштовує тимчасові освітні простори, а також залучає підлітків до відбудови та розвитку власних громад через програму UActive. Фонд системно працює у Чернігівській, Київській, Миколаївській, Харківській, Дніпропетровській областях.

Раніше повідомлялося, що понад 30 підлітків з Миколаївщини взяли участь у тренінгу про волонтерство, який організували благодійний фонд savED та Українська Волонтерська Служба.

Також повідомлялося, що на базі укриття в ліцею №3 в Снігурівці в Миколаївській області savED за підтримки партнерів створили Цифровий освітній центр та облаштували частину укриття.