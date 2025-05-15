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Підлітки з Миколаївщини реалізували соціальні проєкти у своїх громадах на $25 тисяч доларів

Пфдлітки облаштували простір-їдальню у стилістиці кіновсесвіту Гаррі ПоттераФото: savEDПфдлітки облаштували простір-їдальню у стилістиці кіновсесвіту Гаррі ПоттераФото: savED

Підлітки з Миколаївщини втілили свої соціальні проєкти у громадах, що постраждали від війни. На реалізацію своїх ідей вони отримали фінансову підтримку від партнерів програми UActive — 25 тисяч доларів.

Про це повідомили у благодійному фонді savED.

У межах програми UActive протягом 15 тижнів проходили спеціальне навчання, опановували навички проєктного менеджменту та розробляли ідеї ініціатив з менторами. У новому сезоні UActive кошти на реалізацію ініціатив отримали школярі з п’яти команд Миколаївщини. З січня 2025 року підлітки працювали над втіленням своїх ідей — це проєкти осередків пам'яті, навчання та дозвілля у громадах.

За результатами роботи команда «Вільні» з деокупованого села Новокиївка створила Алею пам'яті полеглим захисникам російсько-української війни та оновила історичний музей у своїй гімназії, аби демонструвати там інтерактивну виставку про війну в Україні.

Підлітки з деокупованого села Новокиївка створила Алею пам'яті полеглим захисникам. Фото: savEDПідлітки з деокупованого села Новокиївка створила Алею пам'яті полеглим захисникам. Фото: savED
Підлітки з деокупованого села Новокиївка створила Алею пам'яті полеглим захисникам. Фото: savEDПідлітки з деокупованого села Новокиївка створила Алею пам'яті полеглим захисникам. Фото: savED

Підлітки з селища Лоцкине реалізували шкільний кінотеатр, на базі якого запустили гурток «ФільмART».

«Там учні зможуть опанувати основи сценаристики, режисури, акторської майстерності, операторської роботи та монтажу. Наразі учні вже створили власний документальний фільм про історію села та громади під час окупації», — йдеться у повідомленні.

Підлітки з селища Лоцкине реалізували шкільний кінотеатр.Фото: savEDПідлітки з селища Лоцкине реалізували шкільний кінотеатр.Фото: savED
Підлітки з селища Лоцкине реалізували шкільний кінотеатр.Фото: savEDПідлітки з селища Лоцкине реалізували шкільний кінотеатр.Фото: savED
Підлітки з селища Лоцкине реалізували шкільний кінотеатр.Фото: savEDПідлітки з селища Лоцкине реалізували шкільний кінотеатр.Фото: savED

У селі Червона Долина підлітки облаштували на базі тимчасової школи у будинку культури простір-їдальню у стилістиці кіновсесвіту Гаррі Поттера. Ще дві команди підлітків втілили у рідних громадах осередки для фізичних активностей. Учні з деокупованого села Пересадівка облаштували шкільний простір, де молодь, батьки й діти зможуть займатися спортом і долучатися до активного способу життя.

Пфдлітки облаштували простір-їдальню у стилістиці кіновсесвіту Гаррі ПоттераФото: savEDПфдлітки облаштували простір-їдальню у стилістиці кіновсесвіту Гаррі ПоттераФото: savED
Пфдлітки облаштували простір-їдальню у стилістиці кіновсесвіту Гаррі ПоттераФото: savEDПфдлітки облаштували простір-їдальню у стилістиці кіновсесвіту Гаррі ПоттераФото: savED

Представники UActive відзначають, що у кожному сезоні програми учасники найчастіше прагнуть створювати актуальні громадські простори для жителів своїх сіл та містечок — культурні, спортивні та освітні осередки.

Підлітків втілили у рідних громадах осередки для фізичних активностей.Фото: savEDПідлітків втілили у рідних громадах осередки для фізичних активностей.Фото: savED
Підлітків втілили у рідних громадах осередки для фізичних активностей.Фото: savEDПідлітків втілили у рідних громадах осередки для фізичних активностей.Фото: savED
Фото: savEDФото: savED

UActive — освітня програма для підлітків про розвиток малих громад, яку з 2022 року втілює фонд savED. Співініціювала ініціативу американська неурядова організація «Spirit of America», яка підтримує її разом з благодійним фондом «Разом для України». За цей час до програми долучилися 700 школярів з трьох регіонів: Київщини, Чернігівщини та Миколаївщини. Усі учасники пройшли навчальний курс програми, після якого презентували ідеї власних суспільно-корисних проєктів професійному жюрі. Щосезону після пітчингу команди, що найкраще розробили свої проєкти,  отримують стартове фінансування — по 5 тисяч доларів кожна.

Раніше повідомлялося, що для підлітків з різних громад Миколаївщини  провели профорієнтаційний тренінг. Він був спрямований на розвиток молоді та місцевих спільнот, а також на підтримку активістів, які прагнуть долучитися до відновлення регіону через власні проєкти.

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