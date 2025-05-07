Суд підтвердив законність анулювання ліцензії «Миколаївської політехніки»

Міжнародний технологічний університет "Миколаївська політехніка". Фото: Суспільне Миколаїв

Миколаївський окружний адміністративний суд підтвердив законність позапланової перевірки та рішення про анулювання ліцензії навчальному закладу «Міжнародний технологічний університет «Миколаївська політехніка».

Про це йдеться у рішенні суду, опублікованому у Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Нагадаємо, що Міністерство освіти та науки України після позапланової перевірки анулювало ліцензію «Миколаївській політехніці».

Навчальний заклад звернувся до суду. У позивній заяві вони вказали, що наказ про перевірку є неправомірним і просили його скасувати. В навчальному закладі вважають, що перевірка проводилася без чітких підстав, а документи не містять інформації про те, які саме дані стали причиною її призначення. Позивач також зазначає, що наказ про анулювання ліцензії був прийнятий без законних підстав. За їхніми словами, Міністерство мало чекати до 21 листопада на усунення недоліків, проте рішення про анулювання було прийнято достроково, тому позивач вважає його необґрунтованим.

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В свою чергу в Міністерстві освіти пояснили, що під час перевірки державних реєстрів були виявлені порушення ліцензійних умов. Серед них — невідповідність матеріально-технічної бази університету кількості студентів, неточності у кадровому складі та розбіжності між інформацією на офіційному сайті закладу й законодавством. В результаті перевірки було складено два акти: один зафіксував виявлені порушення, а інший підтвердив, що університет не надав необхідні документи.

Також в судовому рішенні вказується, що підставою для перевірки стало кримінальне провадження щодо керівництва навчального закладу, яке підозрюється в організації схеми ухилення від призову до армії через фіктивне зарахування студентів та видачу необґрунтованих довідок про академічну заборгованість.

Зазначається, що за наявними даними, у 2022-2024 роках посадові особи закладу видали понад тисячу необґрунтованих довідок про відстрочку від призову. Також встановлено, що у 2022-2023 роках університет проводив дистанційне навчання без необхідного програмного забезпечення та платформи. Крім того, матеріально-технічна база закладу не відповідає потребам 1800 студентів, що там навчаються. У зв’язку з цими порушеннями було призначено перевірку.

Тому 25 жовтня 2024 року заступник міністра Михайло Винницький підготував доповідну записку, у якій зазначив, що аналіз державних реєстрів показав порушення ліцензійних умов у діяльності Миколаївської політехніки.У зв’язку з цим посадовець запропонував провести позапланову перевірку університету.

В рішенні суду зазначається, що керівництво університету дозволило комісії провести перевірку, тим самим визнавши її правомірність. В результаті Міносвіти провело позапланову перевірку, за підсумками якої складено акт від 30 жовтня 2024 року. Документ підтвердив кілька порушень ліцензійних умов освітньої діяльності. Акт перевірки підписала виконуюча обов’язки ректора Миколаївської політехніки без заперечень. Крім того, 30 жовтня склали акт про те, що заклад не надав запитані документи за письмовою вимогою Міносвіти.

За рішенням суду, Міністерство освіти і науки України діяло законно, коли проводило позапланову перевірку. Також суд підтвердив законність анулювання ліцензії закладу, адже за законом, якщо навчальний заклад не надає документи на вимогу органу ліцензування, це є підставою для скасування ліцензії.

Зазначимо, що за даними «Опендатабот», «Міжнародний технологічний університет «Миколаївська політехніка» є приватною установою, заснованою у 2003 році зі статутним капіталом у 50 мільйонів гривень. У 2023 році дохід університету склав майже 9,5 мільйона гривень.

Раніше повідомлялося, що колишній ректор «Міжнародного технологічного університету «Миколаївська політехніка» Сергій Ткаченко, який вимагав від студента гроші за диплом, вийшов під заставу у мільйон гривень.

Нагадаємо, що сім професійно-технічних навчальних закладів Миколаєва, що нині перебувають у державній власності, можуть перейти на баланс області.