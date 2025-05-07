Жодних змін у навчанні: в Одеській мерії спростували фейк про скасування занять 8 та 9 травня
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- Світлана Іванченко
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17:36, 07 травня, 2025
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В Одеській міській раді спростували фейкову інформацію про нібито запровадження дистанційного навчання у школах 8 та 9 травня.
Як повідомили у пресслужбі мерії, поширена в окремих телеграм-каналах інформація про зміну формату навчання є провокаційною та спрямована на дестабілізацію ситуації в місті.
«Низкою телеграм-каналів шириться інформація про начебто дистанційне навчання в школах Одеси 8 та 9 травня. Ця інформація направлена на дестабілізацію ситуації в місті. Ніяких змін у навчальному процесі в ці дні не заплановано», — йдеться у повідомленні.
Раніше у Міністерстві освіти і науки роз’яснили, хто вирішує скільки школярі відпочиватимуть на канікулах. Там наголосили, що тривалість навчального року встановлюють у кожній школі окремо.
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