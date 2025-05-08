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День перемоги вважають святом лише 11% українців, — опитування

Червоний мак - символ Дня пам'яті і примирення. Фото: ntktv.uaЧервоний мак - символ Дня пам'яті і примирення. Фото: ntktv.ua

У 2025 році лише 11% українців вважають День перемоги, 9 травня, важливим святом —це найнижчий рівень за останні 15 років.

Згідно з опитуванням Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), у 2013 році підтримка цього свята знизилася на 18%, а до 2021 року його важливими вважали лише 30% опитаних. У 2023 році показник впав до 13%, а у 2024-2025 роках — до 11%. Для порівняння, День праці має більше прихильників.

Соціологічні дані свідчать, що День перемоги частіше підтримують люди старшого віку — серед респондентів віком 60+ таких 15%. У молодших вікових групах цей показник становить 11%. Свято також є популярнішим у селах (16%) порівняно з містами (10%).

Довідка: упродовж 4-9 лютого 2025 року Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів власне всеукраїнське опитування громадської думки «Омнібус», до якого за власною ініціативою додав запитання про улюблені свята. Методом телефонних інтерв’ю (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів (з випадковою генерацією телефонних номерів та подальшим статистичним зважуванням) у всіх регіонах України (підконтрольна Уряду України територія) було опитано 1000 респондентів. Опитування проводилося з дорослими (у віці 18 років і старше) громадянами України, які на момент опитування проживали на території України, яка контролювалася Урядом України. До вибірки не включалися жителі територій, які тимчасово не контролюються владою України (водночас частина респондентів – це ВПО, які переїхали з окупованих територій), а також опитування не проводилося з громадянами, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року.

Раніше повідомлялося, що у різних містах Європи та Америки 7-9 травня росіяни планують організувати низку мітингів та пропагандистських акцій, присвячених річниці завершення Другої світової війни.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати відзначатимуть День перемоги у Другій світовій війні 8 травня, а День перемоги у Першій світовій — 11 листопада.

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