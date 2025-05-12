Головний архітектор пояснив, чому миколаївці мають самостійно встановлювати таблички з новими назвами вулиць

Головний архітектор Миколаєва Євген Поляков під час брифінгу 9 травня, фото «МикВісті»

У Миколаєві таблички з новими назвами вулиць на приватних та багатоквартирних будинках мають встановлювати самі власники, оскільки це визначено у нормах правил благоустрою.

Про це сказав головний архітектор Миколаєва Євген Поляков під час брифінгу 9 травня, пишуть «МикВісті».

— По-перше, потрібно розуміти, що з 90-х років у нас діє право приватної власності. Якщо це приватний будинок людини, то за правилами благоустрою, які діяли і до цього, це була просто вимога до людей, що вони мають встановлювати і утримувати їх в належному стані. Якщо будинок приватний, то людина зобов'язана це зробити. Це є обов'язок. Це ж не значить, що якщо це приватна ділянка, що там повинен бути бруд, антисанітарія, все захаращено і накидано сміття. Ні. Це передбачено і це потрібно робити. За цим потрібно слідкувати. Комусь не нормально жити на вулиці Леніна — він бере і міняє цю табличку на іншу. Хтось пишається людиною, яка віддала своє життя за нашу незалежність і змінює табличку. А для когось це є проблемою, — сказав Євген Поляков.

Він також нагадав, що наразі за дотриманням правил благоустрою, зокрема встановленням нових табличок з назвами вулиць, слідкують адміністрації районів міста.

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— Зараз за дотриманням правил благоустрою слідкують адміністрації районів, тобто це чотири розпорядники коштів, це чотири керівника, які, виходячи з ситуації в своєму районі, самі планують свою діяльність. Я казав це так, тому що це є правда. Ніхто не повинен за вас ремонтувати вашу квартиру, — сказав Євген Поляков.

Головний архітектор додав, що наразі вимог до термінів заміни табличок немає.

— Як я це бачу? Я бачу, що люди мають відповідальність, громадську позицію. Вони повинні розуміти, що якщо майно їхнє, то робити їм. Якщо це є об'єднання власників багатоквартирних будинків або навіть управляючих компаній, то вони можуть це запланувати. Зараз вимог, що вам потрібно зробити це завтра, нема, — сказав він.

До цього повідомлялось, що у Миколаєві затвердили вимоги до зовнішнього вигляду табличок з назвами вулиць та зелених зон на території міста. Їх мають розмістити на житлових будинках, малоповерхових нежитлових будівлях, а також біля зелених зон міста.