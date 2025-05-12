Головний архітектор пояснив, чому миколаївці мають самостійно встановлювати таблички з новими назвами вулиць
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- Юлія Бойченко
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15:00, 12 травня, 2025
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У Миколаєві таблички з новими назвами вулиць на приватних та багатоквартирних будинках мають встановлювати самі власники, оскільки це визначено у нормах правил благоустрою.
Про це сказав головний архітектор Миколаєва Євген Поляков під час брифінгу 9 травня, пишуть «МикВісті».
— По-перше, потрібно розуміти, що з 90-х років у нас діє право приватної власності. Якщо це приватний будинок людини, то за правилами благоустрою, які діяли і до цього, це була просто вимога до людей, що вони мають встановлювати і утримувати їх в належному стані. Якщо будинок приватний, то людина зобов'язана це зробити. Це є обов'язок. Це ж не значить, що якщо це приватна ділянка, що там повинен бути бруд, антисанітарія, все захаращено і накидано сміття. Ні. Це передбачено і це потрібно робити. За цим потрібно слідкувати.
Комусь не нормально жити на вулиці Леніна — він бере і міняє цю табличку на іншу. Хтось пишається людиною, яка віддала своє життя за нашу незалежність і змінює табличку. А для когось це є проблемою, — сказав Євген Поляков.
Він також нагадав, що наразі за дотриманням правил благоустрою, зокрема встановленням нових табличок з назвами вулиць, слідкують адміністрації районів міста.
— Зараз за дотриманням правил благоустрою слідкують адміністрації районів, тобто це чотири розпорядники коштів, це чотири керівника, які, виходячи з ситуації в своєму районі, самі планують свою діяльність. Я казав це так, тому що це є правда. Ніхто не повинен за вас ремонтувати вашу квартиру, — сказав Євген Поляков.
Головний архітектор додав, що наразі вимог до термінів заміни табличок немає.
— Як я це бачу? Я бачу, що люди мають відповідальність, громадську позицію. Вони повинні розуміти, що якщо майно їхнє, то робити їм. Якщо це є об'єднання власників багатоквартирних будинків або навіть управляючих компаній, то вони можуть це запланувати. Зараз вимог, що вам потрібно зробити це завтра, нема, — сказав він.
До цього повідомлялось, що у Миколаєві затвердили вимоги до зовнішнього вигляду табличок з назвами вулиць та зелених зон на території міста. Їх мають розмістити на житлових будинках, малоповерхових нежитлових будівлях, а також біля зелених зон міста.
Перейменування топонімів у Миколаєві
У квітні 2023 року Миколаївська міська рада прийняла нове положення щодо перейменування топонімів, щоб позбутись в місті від всіх російських назв. Після чого депутатська комісія з питань законності затвердила нову редакцію положення про діяльність комісії з топоніміки, яка займалась перейменуванням вулиць.
Зокрема, мер Олександр Сєнкевич повідомляв, що в місті діяла комісія з топоніміки, яка займалась перейменуванням вулиць, проте її склад потребував оновлення.
У серпні того ж року стало відомо, що топонімічна комісія так і не запрацювала. Через самовідвід одного із кандидатів, депутатам міськради довелося оновлювати склад комісії. На сесії 7 вересня депутати Миколаївської міської ради затвердили новий склад топонімічної комісії. До неї включили генерал-майора Дмитра Марченка, але з приміткою «за погодженням». Саме імʼя Дмитра Марченка стало одним з тих, на честь яких миколаївці пропонують перейменувати вулиці міста. Пропозицію подали 32 опитуваних. Проте сам генерал виступив проти такої ідеї.
В жовтні 2023 року комісія опублікувала перші пропозиції з перейменування вулиць в рамках процесу деколонізації. Зокрема, начальник управління культури міськради Миколаєва, який також є членом топонімічної комісії, Юрій Любаров розповів, що вулиця Фалєєвська, що носить імʼя першого городянина міста, не підпадає про закон про перейменування.
В січні 2024 року у Миколаєві було завершено роботу топонімічної комісії — близько 250 вулиць готуються до перейменування. Голова комісії Олександр Тригуб розповів, які вулиці отримають нові назви згідно із сучасним українським правописом та історичним контекстом. Зокрема, серед центральних вулиць нові назви отримають — Лягіна, Пушкінська, Потьомкінська та Адмірала Макарова.
В тому числі комісія запропонувала в рамках процесу деколонізації до перейменування 40 вулиць іменами полеглих у російсько-українській війні.
В лютому мовний обмудсмен Тарас Кремінь розкритикував темпи перейменування в Миколаївській області. Він заявив, що саме південь колись найсильніше потерпав від русифікації, проте позбавлення регіону російських назв відбувається дуже повільно.
1 травня Миколаївська міська рада запустила онлайн-опитування, де мешканці можуть обрати нові назви топонімів у місті.
Разом з тим директор Миколаївського зоопарку Володимир Топчий виступив проти перейменування вулиць без врахування історичного фактору, зокрема, він навів в приклад вулиці Лягіна, Фалєєвську та Потьомкінську, наголошуючи на їхньому історичному значенні для Миколаєва.
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