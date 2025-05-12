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Українські військові виявили боєприпаси з низькоякісним порохом

Українські військові виявили боєприпаси з низькоякісним порохомФото: Facebook/Віктор Біщук.Українські військові виявили боєприпаси з низькоякісним порохомФото: Facebook/Віктор Біщук.

Українські військові виявили порохи низької якості у мінометних боєприпасах. У мінометних пострілах, які отримали українські військові, було зафіксовано використання порохів «вкрай низької якості».

Про це повідомив ветеран, журналіст ТРК «Перший західний» та член Громадської антикорупційної ради при Міноборони Віктор Біщук. Він посилається на неназваних військових, які нині перебувають «на одному з найгарячіших напрямків».

За словами військових, які використовували ці боєприпаси, через якість пороху мінометні міни поводяться неконтрольовано: спостерігається значна різниця в дальності польоту, що може сягати до 500 метрів навіть при однакових установках прицілу.

Українські військові виявили боєприпаси з низькоякісним порохомФото: Facebook/Віктор Біщук.Українські військові виявили боєприпаси з низькоякісним порохомФото: Facebook/Віктор Біщук.

Нагадаємо, що правоохоронці завершили розслідування щодо ексдиректора  департаменту з питань цивільного захисту та оборонної роботи Херсонської обласної державної адміністрації, який закупив неякісний одяг для військовослужбовців.

Також повідомлялося, що Правоохоронці викрили схему розкрадання державних коштів під час закупівлі Міністерством оборони продуктів для Збройних сил України в час повномасштабного вторгнення.

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