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На Одещині чоловіка підозрюють у спробі вивезти військовозобов’язаного за кордон

Затримано чоловіка за незаконну спробу виїзду з України, фото: Нацполіція ОдещиниЗатримано чоловіка за незаконну спробу виїзду з України, фото: Нацполіція Одещини

В Одеському районі поліція затримала 36-річного чоловіка, якого підозрюють у тому, що він намагався допомогти іншому чоловікові незаконно виїхати з України.

За версією Національної поліції Одеської області, чоловік діяв разом із ще однією невстановленою особою. Через месенджер вони шукали охочих уникнути мобілізації.

Підозрюваний зустрівся з клієнтом в Одесі, після чого повіз його автомобілем до прикордонного села. За планом, чоловік мав перетнути кордон на човні, а далі йти пішки через ліс у бік Придністров’я.

Однак поліція разом із прикордонниками зупинила їх неподалік водойми. Підозрюваного затримали, вилучили автомобіль і телефон

Затримано чоловіка за незаконну спробу виїзду з України, фото: Нацполіція ОдещиниЗатримано чоловіка за незаконну спробу виїзду з України, фото: Нацполіція Одещини

Чоловіку повідомили про підозру за статтею про незаконне переправлення осіб через державний кордон. Санкція статті передбачає до семи років ув’язнення. Суд обрав запобіжний захід — тримання під вартою з можливістю внести заставу у розмірі понад 60 тисяч гривень.

Слідство триває. Правоохоронці з’ясовують усі обставини справи та інших можливих учасників.

Раніше у Миколаєві правоохоронці разом з прикордонниками затримали чотирьох чоловіків, яких підозрюють в організації незаконного переправлення військовозобов’язаних через Придністров’я до країн ЄС. За це вони нібито брали вісім тисяч доларів.

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