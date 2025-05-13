Виконком Миколаєва планує погодити 2 білборди у Лісках, хоча головний архітектор Поляков намагається скоротити кількість реклами по місту

Cітілайт на вулиці Соборній у Миколаєві, 13 травня 2024 рік, фото «МикВісті»

У Заводському районі Миколаєва планують встановити два нові сітілайти: неподалік парку Ліски та біля спортшколи «Надія». Хоча головний архітектор Євген Поляков на останньому брифінгу казав, що впродовж наступних двох років у місті планують скоротити кількість білбордів та інших рекламних конструкцій.

Відповідні проєкти рішення опубліковані на сайті міської ради, їх мають розглянути на засіданні виконавчого комітету 14 травня, пишуть «МикВісті».

Підприємиця Марина Митрофанова просить дозвіл на розміщення сітілайту на п’ять років — на розі вулиць Генерала Олекси Алмазова (колишня Генерала Карпенка, — прим.) та Білої.

Ще один сітілайт, біля зупинки «Спортшкола «Надія», також на п’ять років хоче встановити підприємець Павло Мартиченко.

Розмір сітілайтів складає 1,2 метра на 1,8 метра. Для їх встановлення, згідно проєкту рішення, підприємці також мають отримати дозвіл в департаменті з надання адміністративних послуг міської ради.

Нагадаємо, директор комунального телеканалу «МАРТ» Віталій Мехеда запропонував головному архітектору Миколаєва Євгену Полякову демонтувати у центрі міста відеоекран. Йдеться про конструкцію на вулиці Соборній на перетині з проспектом Центральним.

У вересні 2024 року виконком Миколаєва затвердив нові вимоги до розміщення зовнішньої реклами у місті. Зокрема, у центральній частині міста, зокрема вздовж проспекту Центрального згідно з проєктом рішення дозволяється розміщення реклами невеликого формату, зокрема сіті-лайтів.

Головний архітектор Миколаєва Євген Поляков зазначив, що нові вимоги не скасовують дії дозволів на встановлення зовнішньої реклами, які були видані раніше.