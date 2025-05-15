У Вознесенську завершують будівництво реабілітаційного центру вартістю ₴37 млн

У Вознесенську будують реабілітаційний центр. Фото: цифрова система DREAM

У Вознесенську завершують будівництво реабілітаційного центру на базі Вознесенського центру первинної медико-санітарної допомоги.

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко в рамках робочого візиту на Миколаївщину ознайомився з реалізацією проєкту, повідомляють у Миколаївській ОВА.

Вознесенськ відвідав міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко. Фото: Миколаївська ОВА Вознесенськ відвідав міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко. Фото: Миколаївська ОВА Вознесенськ відвідав міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко. Фото: Миколаївська ОВА

Зазначається, що у 2024 році за бюджетною програмою було виділено 27,7 мільйона гривень на капітальний ремонт частини приміщення та обладнання. Наразі роботи перебувають на фінальному етапі.

Як вказано в цифровій системі DREAM, загальна вартість робіт 37 мільйонів гривень. За проєктом будівлю Вознесенського центру первинної медико-санітарної допомоги площею 1200 квадратних метрів необхідно було капітально реконструювати. Передбачено ремонт та відновлення покриття будівлі. Також там мали перепланувати приміщення на першому поверсі для улаштування окремих лікарських кабінетів, роздягалень, санвузлів.

У Вознесенську будують реабілітаційний центр. Фото: цифрова система DREAM У Вознесенську будують реабілітаційний центр. Фото: цифрова система DREAM У Вознесенську будують реабілітаційний центр. Фото: цифрова система DREAM

«У центрі працюватимуть фахівці, які вже пройшли навчання та мають відповідні спеціальності: лікарі з фізичної та реабілітаційної медицини, фізичні терапевти, ерготерапевти, а також медичні сестри — асистенти терапевтів. У майбутньому планується створення мультидисциплінарної команди», — заначили у міській раді Вознесенську.

Фінансування ремонту та оснащення центру відбувається коштом обласного та місцевого бюджетів, а також міжнародних донорів.

Нагадаємо, що у Південноукраїнську Миколаївської області планують створити центр реабілітації військовослужбовців.

Також повідомлялося, що з бюджету Миколаєва планують виділити мільйон гривень на придбання будівлі, де облаштують центр протезування для українських військових. Йдеться про двоповерхову будівлю поряд з міською лікарнею №4, на базі якої планують відкрити центр протезування. Для цього німецька компанія Horus Prosthetics GmbH вже надала місту обладнання та технологію виготовлення протезів.

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