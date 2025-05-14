Послом України в Туреччині призначили звільненого з російського полону Джеляла

Наріман Джелял. Фото: КРЦ

Президент Володимир Зеленський офіційно призначив послом України в Туреччині політолога та журналіста Нарімана Джеляла, який пробув у російському полоні майже три роки.

Про це відомо з указу президента №305/2025.

«Призначити Джеляла Нарімана Енверовича Надзвичайним і Повноважним Послом України в Турецькій Республіці», — йдеться в тексті документу.

Наріман Джелял, заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу, був звільнений з російського полону наприкінці червня 2024 року. Восени попередній посол України в Туреччині Василь Боднар перейшов на посаду посла в Польщі, залишивши дипломатичне представництво в Анкарі без постійного керівника.

Раніше повідомлялося, що постійне представництво України при ООН очолить колишній заступник міністра закордонних справ і посол у Німеччині Андрій Мельник.