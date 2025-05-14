Послом України в Туреччині призначили звільненого з російського полону Джеляла
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- Альона Коханчук
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21:17, 14 травня, 2025
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Президент Володимир Зеленський офіційно призначив послом України в Туреччині політолога та журналіста Нарімана Джеляла, який пробув у російському полоні майже три роки.
Про це відомо з указу президента №305/2025.
«Призначити Джеляла Нарімана Енверовича Надзвичайним і Повноважним Послом України в Турецькій Республіці», — йдеться в тексті документу.
Наріман Джелял, заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу, був звільнений з російського полону наприкінці червня 2024 року. Восени попередній посол України в Туреччині Василь Боднар перейшов на посаду посла в Польщі, залишивши дипломатичне представництво в Анкарі без постійного керівника.
Раніше повідомлялося, що постійне представництво України при ООН очолить колишній заступник міністра закордонних справ і посол у Німеччині Андрій Мельник.
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