На Миколаївщині функціонує 20 патронатних сімей, — Мінсоцполітики

Патронатна родина. Фото: Міністерства соцполітики

У Миколаївській області функціонує 20 патронатних сімей, які тимчасово опікуються 45 дітьми, залишеними без батьківського піклування.

Як повідомила у пресслужбі Міністерства соціальної політики, ще три родини перебувають у процесі навчання або щойно його завершили й незабаром також зможуть приймати дітей.

В Україні станом на травень загальна кількість патронатних сімей становить 500, тоді як на початку 2024-го їх було менше ніж 300.

У відомстві зазначили, що із липня минулого року умови для патронатних вихователів стали суттєво кращими: підвищено оплату праці майже вдвічі, запроваджено оплачувану відпустку, оплачуваний час очікування дитини, а також можливість мати оплачуваного помічника, який не є членом родини.

Крім того, у межах проєкту «Родина для кожної дитини» активно залучають нові патронатні сім’ї безпосередньо на рівні громад. Так, послуга патронату доступна вже у 295 громадах, з них у 119 — запроваджена вперше.

Нагадаємо, що у вересні на Миколаївщині були зареєстровані девʼять патронатних сімей, у яких виховувалось 24 дитини.

Раніше повідомлялось, що у Рівненській області надали прихисток вісьмом дітям-сиротам, яких евакуювали з Миколаєва. Малюків розмістили в обласному будинку дитини.