У школі на Одещині зафіксували спалах кишкової інфекції. Ілюстраційне фото з Getty images

У школі Ізмаїльського району на Одещині зафіксували спалах гастроентероколіту (кишкової інфекції). Станом на 14 травня захворіли 24 людини, серед яких 23 дитини.

Про це повідомили у Головному управлінні Держпродспоживслужби в Одеській області

На стаціонарному лікуванні перебувають п’ятеро дітей, інші отримують допомогу амбулаторно. Лабораторні дослідження показали, що причиною захворювання став норовірус.

Через це школу тимчасово перевели на дистанційне навчання. Тривають протиепідемічні заходи та лабораторні аналізи.

Одеський ЦКПХ спільно з Департаментом охорони здоров’я області проводить розслідування, щоб встановити причини спалаху. У Центрі запевнили, що ситуація перебуває під контролем.

Нагадаємо, що у січні 2025 року на Миколаївщині зареєстрували 37 нових випадків ВІЛ-інфекції. У восьми пацієнтів хвороба вже перейшла у стадію СНІД, а п’ятеро людей померли від ускладнень, спричинених вірусом.