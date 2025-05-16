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«Все старе, ржаве й небезпечне»: мешканці Миколаєва просять відремонтувати занедбаний дитячий майданчик у центрі міста

Дитячий майданчик у центрі Миколаєва. Фото: Діана КолейніченкоДитячий майданчик у центрі Миколаєва. Фото: Діана Колейніченко

У Миколаєві жителі будинку №4 на вулиці Колодязній звернулися до міської влади з проханням відновити занедбаний дитячий майданчик у своєму дворі. 

Ініціаторкою звернення стала Діана Колейніченко, яка опублікувала відповідний допис у групі Contact Center при Миколаївській міськраді, пишуть «МикВісті».

За її словами, двір зелений, просторий, знаходиться в самому центрі міста, проте ігрове обладнання — в аварійному стані.

Дитячий майданчик у центрі Миколаєва. Фото: Діана КолейніченкоДитячий майданчик у центрі Миколаєва. Фото: Діана Колейніченко
Дитячий майданчик у центрі Миколаєва. Фото: Діана КолейніченкоДитячий майданчик у центрі Миколаєва. Фото: Діана Колейніченко
Дитячий майданчик у центрі Миколаєва. Фото: Діана КолейніченкоДитячий майданчик у центрі Миколаєва. Фото: Діана Колейніченко

«Дуже прошу звернути вашу увагу на дитячий майданчик за адресою Колодязна 4. Наразі 5 багатоповерхівок з купою дітей не мають безпечного місця та доброї площадки. Дуже гарний зелений двір, велика територія, але все старе, ржаве, поломане  та небезпечне. Із діючого лише одна гойдалка, маленька гірка та пісочниця. Двір теплий та світлий, центр міста, Колодязна. Дайте дітям надію!», — написала Діана Колейніченко.

На повідомлення відреагував депутат міської ради від партії «Пропозиція» Дмитро Січко. У коментарі він пообіцяв до кінця місяця провести зустріч з мешканцями двору.

«Ми з КП Пілот виїжджали на цей майданчик 2 тижня тому. Зібрання мешканців цього двору проведемо з цього приводу до кінця місяця», — написав Дмитро Січко

Читайте також статтю «МикВісті» «Їм дійсно потрібна увага». Що з дитячими майданчиками у Миколаєві?».

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