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Де у Миколаєві та області сьогодні вимкнуть світло через ремонтні роботи: адреси

Відключення світла, фото: Getty ImageВідключення світла, фото: Getty Image

Сьогодні, 17 травня, у Миколаєві та області через ремонтні роботи низка вулиць залишиться без електропостачання.

Про це повідомляє «Миколаївобленерго».

Відключення торкнуться таких населених пунктів та вулиць:

Зазначається, що електроенергія буде відсутня з 08:00 ранку до 17:00 вечора у Миколаєві:

  • вул. А. Покровського;
  • вул. Аркасівська.

Також світла не буде у Корабельному районі по вулиці Янтарна з 08:00 ранку до 20:00 вечора.

Електроенергія буде відсутня з 09:00 ранку до 17:00 вечора у Старогороженому:

  • вул. Поперечна;
  • вул. Садова;
  • вул. Пасічна;
  • вул. Поштова;
  • вул. Малиновського;
  • вул. Молодіжна.

Світло буде відсутнє з 08:00 ранку до 17:00 в Єланці:вул.

  • Захисників Маріуполя;
  • пров. Північний;
  • вул. Молодіжна;
  • вул. Широка;
  • вул. Шкільна.

Крім цього, електроенергія буде відсутня з 08:00 ранку до 18:00 вечора у Первомайську:

  • вул. Л. Федорова;
  • вул. Вознесенська;
  • вул. Пояркова П. Спиридоновича;
  • вул. Київська;
  • вул. В. Джулай;
  • вул. С. Білоуса;
  • вул. О. Вишні;
  • вул. Поповича;
  • вул. Шовкопрядна;
  • вул. Гоголя;
  • вул. Зелена.

Актуальну інформацію про графіки відключень можна дізнатися за посиланням: https://off.energy.mk.ua/

Нагадаємо, у Миколаївській міській раді створили робочу групу, яка займатиметься розробкою Плану енергетичної стійкості міста.

План енергетичної стійкості Миколаєва, над яким працюватиме робоча група, має підвищити енергетичну безпеку та стимулювати економічний розвиток міста через інвестиції у відновлювану енергетику та інфраструктуру.

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