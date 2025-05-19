Де у Миколаєві сьогодні вимкнуть світло через планові роботи: адреси

Блекаут у Миколаєві. Архівне фото «МикВісті»

Сьогодні, 19 травня, у Миколаєві через планові та капітальні роботи жителі деяких вулиць залишаться без електропостачання.

Про це повідомляє «Миколаївобленерго».

Так, через капітальний ремонт електроенергії з 08:00 до 19:00 не буде в Корабельному районі міста:

вул. 11 Козацька

вул. 12 Козацька

вул. 13 Козацька

вул. 8 Козацька

вул. 9 Козацька

вул. Запорізька

вул. 7 Козацька

вул. 10 Козацька

вул. 3 Козацька

вул. 4 Козацька

вул. 5 Козацька

вул. Богоявленська

вул. 2 Козацька

вул. 6 Козацька

Через реконструкцію та капітальний ремонт з 08:00 до 18:00 не буде світла:

вул. К. Гордієнка

вул. Л. Українки

пров. Л. Українки

вул. Пшенична

вул. Тіниста

вул. Чубинського

пров. Чубинського

пров. Богоявльський

вул. Сахарова

вул. К. Сергієнка

пров. Херсонський

вул. Оранжерейна

пров. 2 Маячний

пров. Б. Хмельницького

вул. Дачна СВТ Зорька

вул. Дачна

вул. Б. Хмельницького

пров. 1 Маячний

вул. Лиманська

пров. 4 Маячний

вул. Світ Територіальної оборони України

просп. Богоявленський

пров. Коцюбинського

вул. Коцюбинського

пров. Літній

вул. Літня

вул. Новаторів

пров. Толстого

вул. Марії Заньковецької

пров. Кришталевий

вул. Адмірала Белінського

вул. Кришталева

пров. 1 Молодіжний

пров. Молодіжний

пров. Вільний

пров. Спутників

вул. Повстанська

вул. Молодіжна

вул. Ю. Тютюнника

вул. Вільна

пров. 2 Молодіжний

пров. Вільний

пров. М. Романовського

пров. Олеся Гончара

пров. Михайла Хвильового

вул. Млинова

пров. Зимковий

пров. Колективний

вул. Лісна

пров. Лісничів

вул. Василя Стуса

вул. 1 Польовий

вул. Братська

пров. Польовий

вул. Валовий

вул. Квіткова

вул. 1 Фрака

пров. Припинський

пров. 1 Шосейний

пров. Зенітників

З 09:00 до 17:00 не буде світла за такими адресами:

просп. Богоявленський

вул. Південна

вул. Віталія Бохонка

Актуальну інформацію про графіки відключень можна дізнатися за посиланням: https://off.energy.mk.ua

Нагадаємо, у Миколаївській міській раді створили робочу групу, яка займатиметься розробкою Плану енергетичної стійкості міста.

План енергетичної стійкості Миколаєва, над яким працюватиме робоча група, має підвищити енергетичну безпеку та стимулювати економічний розвиток міста через інвестиції у відновлювану енергетику та інфраструктуру.