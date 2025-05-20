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Де у Миколаєві сьогодні вимкнуть світло через планові роботи: адреси

Відключення електроенергії. Ілюстраційне фото: Burly VinsonВідключення електроенергії. Ілюстраційне фото: Burly Vinson

Сьогодні, 20 травня, у Миколаєві через планові роботи низка вулиць залишиться без електропостачання.

Про це повідомляє «Миколаївобленерго».

Зазначається, що електроенергія буде відсутня з 09:00 ранку до 17:00 вечора за адресами:

  • пр. Центральний;
  • вул. Рюміна;
  • вул. Бузника
  • вул. Спортивна;
  • пр. Центральний;
  • Новий інвалідний хутір;
  • вул. Є. Логінова;
  • вул. Генерала Олекси Алмазова;
  • пров. 4 Парніковий;
  • пров. 5 Парніковий;
  • вул. Абрикосова;
  • пров. Авіаційний;
  • вул. Леваневців;
  • вул. Спортивнаю.

Електроенергія буде відсутня з 08:00 ранку до 12:00 вечора за адресами:

  • пров. Авіаційний;
  • вул. Леваневців;
  • вул. Спортивна;
  • вул. Велика Морська;
  • вул. Громадянська;
  • вул. Інженерна;
  • вул. Марка Кропивницького.

Крім цього, електроенергія буде відсутня з 08:00 ранку до 18:00 вечора за адресами:

  • пров. 1 Бульварний;
  • пров. 2 Бульварний;
  • вул. 2 Поздовжня;
  • вул. 9 Лінія.

Також світла не буде з 09:00 до 15:00 по вулиці Садовій.

Актуальну інформацію про графіки відключень можна дізнатися за посиланням: https://off.energy.mk.ua

Нагадаємо, у Миколаївській міській раді створили робочу групу, яка займатиметься розробкою Плану енергетичної стійкості міста.

План енергетичної стійкості Миколаєва, над яким працюватиме робоча група, має підвищити енергетичну безпеку та стимулювати економічний розвиток міста через інвестиції у відновлювану енергетику та інфраструктуру.

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