США готує механізм депортації 200 тисяч українців, — WP

У Трампа підготували план депортації зі США 200 тисяч українців, ілюстраційне фото Reuters

Адміністрація президента США Дональда Трампа планує використати 250 мільйонів доларів, виділених на іноземну допомогу, для реалізації програми «добровільної депортації» мігрантів, зокрема 200 тисяч українців.

Про це повідомляє Washington Post, посилаючись на внутрішні документи, з якими ознайомилися журналісти.

Як зазначає видання, ініціатива виникла після заяви Міністерства внутрішньої безпеки США від 5 травня, де йшлося про те, що мігранти, які погодяться на «самостійну депортацію», зможуть отримати фінансову допомогу у розмірі 1000 доларів.

За часів президентства Джо Байдена українцям і гаїтянам надали тимчасовий захист, що дозволив їм залишатися в США через неможливість безпечного повернення до рідної країни.

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Документи також містять інформацію про 200 тисяч українських та 500 тисяч гаїтянських мігрантів, які наразі перебувають у США. Крім них, у проєкті згадуються афганці, палестинці, лівійці, суданці, сирійці та єменці, які можуть потрапити до списку учасників програми.

Речниця Міністерства внутрішньої безпеки США Тріша Маклафлін підтвердила справжність документів, але назвала їх «застарілими». За її словами, міністр Крісті Ноем ще не ухвалив остаточного рішення щодо статусу тимчасового захисту для громадян України та Гаїті.

Програму фінансуватиме Бюро у справах народонаселення, біженців та міграції (PRM) Державного департаменту США, використовуючи кошти, виділені Конгресом на організацію чартерних рейсів або придбання комерційних авіаквитків.

У Держдепі підтвердили, що разом із Міністерством внутрішньої безпеки працюють над створенням «підтримки у поїздках та фінансових стимулів» для заохочення мігрантів до добровільного виїзду зі США.

Раніше Президент США Дональд Трамп прокоментував інформацію агентства Reuters про ймовірні плани Вашингтона позбавити 240 тисяч українських біженців тимчасового правового статусу, що могло б призвести до їхньої депортації. Дональд Трамп підкреслив, що рішення з цього питання ще не ухвалене, і воно враховуватиме інтереси українців.

Нагадаємо, що Європейський парламент ухвалив резолюцію про повернення українських дітей, яких Росія депортувала або примусово перемістила. Документ наголошує, що без повернення викрадених дітей неможливо досягти справжньої мирної угоди.