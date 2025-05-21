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Де у Миколаєві сьогодні вимкнуть світло через планові роботи: адреси

Відключення світла, фото: «МикВісті»Відключення світла, фото: «МикВісті»

Сьогодні, 21 травня, у Миколаєві через планові роботи низка вулиць залишиться без електропостачання.

Про це повідомляє «Миколаївобленерго».

Зазначається, що електроенергія буде відсутня з 09:00 ранку до 17:00 вечора за адресами:

  • вул. Генерала Олекси Алмазова;
  • пров. Кобера;
  • вул. Кобера;
  • пр. Богоявленський;
  • вул. Старофортечна;
  • пров. Миколи Садовського;
  • С1 ім. 61 Комунара;
  • вул. Космонавтів;
  • вул. Віталія Боконка;
  • вул. Хоменка;
  • вул. Зелена;
  • вул. 4 Слобідська;
  • вул. Погранична.

Крім цього, електроенергія буде відсутня з 08:00 ранку до 18:00 вечора за адресами:

  • вул. 1 Інгульська;
  • вул. Інгульська;
  • пров. 1 Інгульский;
  • вул. Гречишникова;
  • Узвіз Паромний;
  • півострів Аляуди;
  • вул. Аляуди;
  • пров. Курортний;
  • Залізничне селище;
  • Старий інвалідний хутір.

Також електроенергія буде відсутня з 08:00 до 12:00 за адресами:

  • вул. Одеська;
  • вул. Софіївська;
  • вул. 2 Інгульська.

Актуальну інформацію про графіки відключень можна дізнатися за посиланням: https://off.energy.mk.ua

Нагадаємо, у Миколаївській міській раді створили робочу групу, яка займатиметься розробкою Плану енергетичної стійкості міста.

План енергетичної стійкості Миколаєва, над яким працюватиме робоча група, має підвищити енергетичну безпеку та стимулювати економічний розвиток міста через інвестиції у відновлювану енергетику та інфраструктуру.

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Де на Миколаївщині сьогодні вимкнуть світло через планові роботи: адреси
Де у Миколаєві сьогодні вимкнуть світло через планові роботи: адреси
Де у Миколаєві сьогодні вимкнуть світло через планові роботи: адреси
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Де у Миколаєві сьогодні вимкнуть світло через планові роботи: адреси
Де у Миколаєві сьогодні вимкнуть світло через планові роботи: адреси
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