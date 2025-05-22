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Проти приїзду Онуфрія в Хмельницькому влаштували протест зі сміттєвозами й кров’ю на воротах храму

У Хмельницькому скасували освячення храму через протест проти візиту Онуфрія, фото: Суспільне ХмельницькийУ Хмельницькому скасували освячення храму через протест проти візиту Онуфрія, фото: Суспільне Хмельницький

У Хмельницькому 21 травня близько 200 людей вийшли на акцію протесту проти приїзду митрополита Онуфрія — предстоятеля УПЦ Московського патріархату. Він мав очолити богослужіння у Свято-Миколаївському соборі.

Про це повідомило Hromadske та «Суспільне Хмельницький».

Протест у Хмельницькому проти візиту Онуфрія, фото: Суспільне ХмельницькийПротест у Хмельницькому проти візиту Онуфрія, фото: Суспільне Хмельницький

Учасниками протесту були ветерани, військові та родини загиблих. Будівлю храму заблокували сміттєвозами, люди скандували «Ганьба» та облили ворота храму свинячою кров’ю.

Сміттєвози та асенізатори біля Свято-Миколаївського собору в Хмельницькому. Фото: Віталій ПідгайчукСміттєвози та асенізатори біля Свято-Миколаївського собору в Хмельницькому. Фото: Віталій Підгайчук

Після цього Хмельницька єпархія УПЦ МП повідомила, що заплановане на 22 травня освячення собору за участі митрополита скасовано. У заяві зазначено, що рішення ухвалили «заради збереження миру та уникнення протистояння».

У Хмельницькому скасували освячення храму через протест проти візиту Онуфрія, фото: Суспільне ХмельницькийУ Хмельницькому скасували освячення храму через протест проти візиту Онуфрія, фото: Суспільне Хмельницький

Раніше, 4 квітня 2023 року, депутати Хмельницької міськради позбавили права користування землею храми УПЦ МП на 13 земельних ділянках після побиття українського військового священниками у Свято-Покровському кафедральному соборі.

Слід також нагадати, що новий «план стійкості» України включає політику щодо церков та релігійних організацій, заявив Президент Володимир Зеленський. Створюється модель співпраці для зміцнення держави та духовної незалежності.

Зокрема, влада планує продовжити співпрацю з релігійними спільнотами, за винятком Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП). За його словами, «час тих, хто освячує терор, закінчився».

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