  • пʼятниця

    23 травня, 2025

  • 19.2°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 23 травня , 2025 пʼятниця

  • Миколаїв • 19.2° Похмуро

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Де у Миколаєві сьогодні вимкнуть світло через планові роботи: адреси

Відключення світла. Ілюстраційне фото: Brett SaylesВідключення світла. Ілюстраційне фото: Brett Sayles

Сьогодні, 23 травня, у Миколаєві через планові роботи низка вулиць залишиться без електропостачання.

Про це повідомляє «Миколаївобленерго».

Зазначається, що електроенергія буде відсутня з 09:00 ранку до 17:00 вечора за адресами:

  • вул. В. Благовісного;
  • вул. Мала Морська;
  • вул. Шосейна;
  • вул. Гліба Бабіча;
  • пр. Центральний;
  • вул. Марка Кропивницького;
  • вул. Велика Морська;
  • вул. Шнеєрсона;
  • вул. 2 Поперечна.

Крім цього, електроенергія буде відсутня з 08:00 ранку до 18:00 вечора за адресами:

  • вул. 1 Інгульська;
  • пров. 1 Інгульський;
  • Узвіз Паромний;
  • півострів Аляуди;
  • вул. Аляуди;
  • вул. Інгульська;
  • вул. Оранжерейна;
  • вул. Сил Територіальної оборони України;
  • пр. Богоявленський;
  • пров. Коцюбинського;
  • вул. Коцюбинського;
  • пров. Літній;
  • вул. Літня;
  • вул. Новаторів;
  • пров. Толстого;
  • вул. Марії Заньковецької;
  • пров. Кришталевий;
  • вул. Адмірала Белінського;
  • вул. Криштаалева;
  • пров. Б. Хмельницького;
  • вул. Б. Хмельницького;
  • вул. Лиманська;
  • пров. 4 Мачичий;
  • пров. 1 Молодіжний;
  • пров. Молодіжний;
  • пров. Вільний;
  • вул. Супутників;
  • вул. Повстанська;
  • вул. Молодіжна;
  • вул. Р. Токочина;
  • вул. Вільна;
  • пров. 2 Молодіжний;
  • пров. Вільний;
  • пров. М. Романовського;
  • пров. Олеся Гончара;
  • вул. Миколи Хвильового;
  • вул. Братська;
  • пров. 1 Польовий;
  • пров. 2 Польовий;
  • пров. Балканський;
  • вул. Квіткова;
  • пров. Колективний;
  • пров. Шосейний;
  • вул. Шосейний;
  • пров. Зелінщків;
  • пров. Зимовий;
  • вул. Танкістів;
  • вул. Льотчиків;
  • вул. Маячна;
  • вул. Василя Стуса;
  • вул. І. Франка;
  • пров. 2 Мачичий;
  • пров. Приміський;
  • вул. Дача СВТ Зорька;
  • вул. Дача;
  • пров. 1 Мачичий;
  • вул. Курортна;
  • пров. Курортний;
  • Старий інвалідний хутір;
  • вул. Є. Логінова.

Актуальну інформацію про графіки відключень можна дізнатися за посиланням: https://off.energy.mk.ua

Нагадаємо, у Миколаївській міській раді створили робочу групу, яка займатиметься розробкою Плану енергетичної стійкості міста.

План енергетичної стійкості Миколаєва, над яким працюватиме робоча група, має підвищити енергетичну безпеку та стимулювати економічний розвиток міста через інвестиції у відновлювану енергетику та інфраструктуру.

Останні новини про: Відключення електроенергії

Де у Миколаєві сьогодні вимкнуть світло через планові роботи: адреси
Де у Миколаєві сьогодні вимкнуть світло через планові роботи: адреси
Де у Миколаєві сьогодні вимкнуть світло через планові роботи: адреси
Реклама

Читайте також:

новини

Міськздоров’я: 22% миколаївців не звертались до сімейного лікаря останні три роки

Катерина Середа
новини

На Херсонщині планують відремонтувати трасу за понад ₴400 млн

Аліна Квітко
новини

«Працюємо на якість, а не ділимо медзаклади», — у Кіма відповіли міській владі на заяви щодо передачі лікарень Миколаєва

Катерина Середа
новини

Що відвідати у Миколаєві цього тижня: вистави, концерти та сімейні розваги

Марія Хаміцевич
новини

Суд скасував рішення міськради 16-річної давнини щодо дозволу на будівництво АЗС у Соляних біля будинків

Аліна Квітко

Останні новини про: Відключення електроенергії

Де у Миколаєві сьогодні вимкнуть світло через планові роботи: адреси
Де у Миколаєві сьогодні вимкнуть світло через планові роботи: адреси
Де у Миколаєві сьогодні вимкнуть світло через планові роботи: адреси

Міськздоров’я: 22% миколаївців не звертались до сімейного лікаря останні три роки

У п’ятиповерхівці Миколаєва вибухнув газ: поранена жінка, пошкоджені авто і квартири

14 годин тому

Небезпека під землею: чому Миколаївщина потребує більше знань про міни

Даріна Мельничук

Головне сьогодні