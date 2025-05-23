Де у Миколаєві сьогодні вимкнуть світло через планові роботи: адреси
-
- Даріна Мельничук
-
•
-
7:45, 23 травня, 2025
-
Сьогодні, 23 травня, у Миколаєві через планові роботи низка вулиць залишиться без електропостачання.
Про це повідомляє «Миколаївобленерго».
Зазначається, що електроенергія буде відсутня з 09:00 ранку до 17:00 вечора за адресами:
- вул. В. Благовісного;
- вул. Мала Морська;
- вул. Шосейна;
- вул. Гліба Бабіча;
- пр. Центральний;
- вул. Марка Кропивницького;
- вул. Велика Морська;
- вул. Шнеєрсона;
- вул. 2 Поперечна.
Крім цього, електроенергія буде відсутня з 08:00 ранку до 18:00 вечора за адресами:
- вул. 1 Інгульська;
- пров. 1 Інгульський;
- Узвіз Паромний;
- півострів Аляуди;
- вул. Аляуди;
- вул. Інгульська;
- вул. Оранжерейна;
- вул. Сил Територіальної оборони України;
- пр. Богоявленський;
- пров. Коцюбинського;
- вул. Коцюбинського;
- пров. Літній;
- вул. Літня;
- вул. Новаторів;
- пров. Толстого;
- вул. Марії Заньковецької;
- пров. Кришталевий;
- вул. Адмірала Белінського;
- вул. Криштаалева;
- пров. Б. Хмельницького;
- вул. Б. Хмельницького;
- вул. Лиманська;
- пров. 4 Мачичий;
- пров. 1 Молодіжний;
- пров. Молодіжний;
- пров. Вільний;
- вул. Супутників;
- вул. Повстанська;
- вул. Молодіжна;
- вул. Р. Токочина;
- вул. Вільна;
- пров. 2 Молодіжний;
- пров. Вільний;
- пров. М. Романовського;
- пров. Олеся Гончара;
- вул. Миколи Хвильового;
- вул. Братська;
- пров. 1 Польовий;
- пров. 2 Польовий;
- пров. Балканський;
- вул. Квіткова;
- пров. Колективний;
- пров. Шосейний;
- вул. Шосейний;
- пров. Зелінщків;
- пров. Зимовий;
- вул. Танкістів;
- вул. Льотчиків;
- вул. Маячна;
- вул. Василя Стуса;
- вул. І. Франка;
- пров. 2 Мачичий;
- пров. Приміський;
- вул. Дача СВТ Зорька;
- вул. Дача;
- пров. 1 Мачичий;
- вул. Курортна;
- пров. Курортний;
- Старий інвалідний хутір;
- вул. Є. Логінова.
Актуальну інформацію про графіки відключень можна дізнатися за посиланням: https://off.energy.mk.ua
Нагадаємо, у Миколаївській міській раді створили робочу групу, яка займатиметься розробкою Плану енергетичної стійкості міста.
План енергетичної стійкості Миколаєва, над яким працюватиме робоча група, має підвищити енергетичну безпеку та стимулювати економічний розвиток міста через інвестиції у відновлювану енергетику та інфраструктуру.
Останні новини про: Відключення електроенергії