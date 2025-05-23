Де у Миколаєві сьогодні вимкнуть світло через планові роботи: адреси

Відключення світла. Ілюстраційне фото: Brett Sayles

Сьогодні, 23 травня, у Миколаєві через планові роботи низка вулиць залишиться без електропостачання.

Про це повідомляє «Миколаївобленерго».

Зазначається, що електроенергія буде відсутня з 09:00 ранку до 17:00 вечора за адресами:

вул. В. Благовісного;

вул. Мала Морська;

вул. Шосейна;

вул. Гліба Бабіча;

пр. Центральний;

вул. Марка Кропивницького;

вул. Велика Морська;

вул. Шнеєрсона;

вул. 2 Поперечна.

Крім цього, електроенергія буде відсутня з 08:00 ранку до 18:00 вечора за адресами:

вул. 1 Інгульська;

пров. 1 Інгульський;

Узвіз Паромний;

півострів Аляуди;

вул. Аляуди;

вул. Інгульська;

вул. Оранжерейна;

вул. Сил Територіальної оборони України;

пр. Богоявленський;

пров. Коцюбинського;

вул. Коцюбинського;

пров. Літній;

вул. Літня;

вул. Новаторів;

пров. Толстого;

вул. Марії Заньковецької;

пров. Кришталевий;

вул. Адмірала Белінського;

вул. Криштаалева;

пров. Б. Хмельницького;

вул. Б. Хмельницького;

вул. Лиманська;

пров. 4 Мачичий;

пров. 1 Молодіжний;

пров. Молодіжний;

пров. Вільний;

вул. Супутників;

вул. Повстанська;

вул. Молодіжна;

вул. Р. Токочина;

вул. Вільна;

пров. 2 Молодіжний;

пров. Вільний;

пров. М. Романовського;

пров. Олеся Гончара;

вул. Миколи Хвильового;

вул. Братська;

пров. 1 Польовий;

пров. 2 Польовий;

пров. Балканський;

вул. Квіткова;

пров. Колективний;

пров. Шосейний;

вул. Шосейний;

пров. Зелінщків;

пров. Зимовий;

вул. Танкістів;

вул. Льотчиків;

вул. Маячна;

вул. Василя Стуса;

вул. І. Франка;

пров. 2 Мачичий;

пров. Приміський;

вул. Дача СВТ Зорька;

вул. Дача;

пров. 1 Мачичий;

вул. Курортна;

пров. Курортний;

Старий інвалідний хутір;

вул. Є. Логінова.