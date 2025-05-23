  • пʼятниця

    23 травня, 2025

  • 21°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 23 травня , 2025 пʼятниця

  • Миколаїв • 21° Похмуро

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

У Миколаєві відбулися спортивні змагання серед ветеранів до Дня Європи

Спортивні змагання серед ветеранів війні у Миколаєві. Фото: Миколаївська міська радаСпортивні змагання серед ветеранів війні у Миколаєві. Фото: Миколаївська міська рада

У п’ятницю, 23 травня, в Каштановому сквері Миколаєва пройшли спортивні змагання серед ветеранів війни до Дня Європи.

Про це повідомила Миколаївська міська рада.

У заході взяли участь ветерани, спортсмени спортивних шкіл системи «Інваспорт», представники міського центру підтримки ветеранів війни та вихованці ФОК «Вікторія».

Учасники змагалися у чотирьох дисциплінах: настільному тенісі, веслуванні на тренажері, жимі лежачи та фехтуванні на візках. За підсумками змагань усі учасники отримали пам’ятні подарунки та медалі.

Спортивні змагання серед ветеранів війні у Миколаєві. Фото: Миколаївська міська радаСпортивні змагання серед ветеранів війні у Миколаєві. Фото: Миколаївська міська рада
Спортивні змагання серед ветеранів війні у Миколаєві. Фото: Миколаївська міська радаСпортивні змагання серед ветеранів війні у Миколаєві. Фото: Миколаївська міська рада
Спортивні змагання серед ветеранів війні у Миколаєві. Фото: Миколаївська міська радаСпортивні змагання серед ветеранів війні у Миколаєві. Фото: Миколаївська міська рада
Спортивні змагання серед ветеранів війні у Миколаєві. Фото: Миколаївська міська радаСпортивні змагання серед ветеранів війні у Миколаєві. Фото: Миколаївська міська рада
Спортивні змагання серед ветеранів війні у Миколаєві. Фото: Миколаївська міська радаСпортивні змагання серед ветеранів війні у Миколаєві. Фото: Миколаївська міська рада
Спортивні змагання серед ветеранів війні у Миколаєві. Фото: Миколаївська міська радаСпортивні змагання серед ветеранів війні у Миколаєві. Фото: Миколаївська міська рада
Спортивні змагання серед ветеранів війні у Миколаєві. Фото: Миколаївська міська радаСпортивні змагання серед ветеранів війні у Миколаєві. Фото: Миколаївська міська рада
Спортивні змагання серед ветеранів війні у Миколаєві. Фото: Миколаївська міська радаСпортивні змагання серед ветеранів війні у Миколаєві. Фото: Миколаївська міська рада
Спортивні змагання серед ветеранів війні у Миколаєві. Фото: Миколаївська міська радаСпортивні змагання серед ветеранів війні у Миколаєві. Фото: Миколаївська міська рада
Спортивні змагання серед ветеранів війні у Миколаєві. Фото: Миколаївська міська радаСпортивні змагання серед ветеранів війні у Миколаєві. Фото: Миколаївська міська рада
Спортивні змагання серед ветеранів війні у Миколаєві. Фото: Миколаївська міська радаСпортивні змагання серед ветеранів війні у Миколаєві. Фото: Миколаївська міська рада
Спортивні змагання серед ветеранів війні у Миколаєві. Фото: Миколаївська міська радаСпортивні змагання серед ветеранів війні у Миколаєві. Фото: Миколаївська міська рада
Спортивні змагання серед ветеранів війні у Миколаєві. Фото: Миколаївська міська радаСпортивні змагання серед ветеранів війні у Миколаєві. Фото: Миколаївська міська рада
Спортивні змагання серед ветеранів війні у Миколаєві. Фото: Миколаївська міська радаСпортивні змагання серед ветеранів війні у Миколаєві. Фото: Миколаївська міська рада
Спортивні змагання серед ветеранів війні у Миколаєві. Фото: Миколаївська міська радаСпортивні змагання серед ветеранів війні у Миколаєві. Фото: Миколаївська міська рада

Нагадаємо, команда рятувальників з Миколаївщини здобула призові місця на другому етапі Командного кубка України серед ветеранів «Звитяга Нескорених», який відбувся 17 травня в Києві. 

Останні новини про: Спорт

Миколаївська волейбольна команда представила Україну на змаганнях у Туреччині
Миколаївські спортсмени вибороли нагороди на чемпіонаті України зі змішаних єдиноборств ММА
Миколаївські спортсмени здобули медалі на чемпіонаті з фехтування
Реклама

Читайте також:

новини

У ДЖКГ Миколаєва пояснили, що не переслідують ціль знести дерева для АЗС, а просто «діють в межах повноважень»

Катерина Середа
новини

Реконструкція очисних водоканала для запуску нового водогону у Миколаїв коштуватиме державі ₴70 млн

Юлія Бойченко
новини

Шамрай відповіла, чи всі сімейні амбулаторії Миколаєва згодні на її реформу: Там тимчасові керівники

Аліна Квітко
новини

Під будівлею суду у Миколаєві силовики вручили другу підозру власниці агробізнесу, яку тримають в СІЗО за несплату податків

Аліса Мелік-Адамян
новини

ДЖКГ Миколаєва просить Екоінспекцію погодити знесення 192 дерев для будівництва АЗС на Кобера

Катерина Середа

Останні новини про: Спорт

Миколаївські спортсмени здобули медалі на чемпіонаті з фехтування
Миколаївські спортсмени вибороли нагороди на чемпіонаті України зі змішаних єдиноборств ММА
Миколаївська волейбольна команда представила Україну на змаганнях у Туреччині

ДЖКГ Миколаєва просить Екоінспекцію погодити знесення 192 дерев для будівництва АЗС на Кобера

Шамрай відповіла, чи всі поліклініки Миколаєва згодні на її реформу: Там тимчасові керівники

4 години тому

Україна повернула з російського полону 270 військових та 120 цивільних

Головне сьогодні