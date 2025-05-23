У Миколаєві відбулися спортивні змагання серед ветеранів до Дня Європи
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- Даріна Мельничук
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21:10, 23 травня, 2025
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У п’ятницю, 23 травня, в Каштановому сквері Миколаєва пройшли спортивні змагання серед ветеранів війни до Дня Європи.
Про це повідомила Миколаївська міська рада.
У заході взяли участь ветерани, спортсмени спортивних шкіл системи «Інваспорт», представники міського центру підтримки ветеранів війни та вихованці ФОК «Вікторія».
Учасники змагалися у чотирьох дисциплінах: настільному тенісі, веслуванні на тренажері, жимі лежачи та фехтуванні на візках. За підсумками змагань усі учасники отримали пам’ятні подарунки та медалі.
Нагадаємо, команда рятувальників з Миколаївщини здобула призові місця на другому етапі Командного кубка України серед ветеранів «Звитяга Нескорених», який відбувся 17 травня в Києві.
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