Де на Миколаївщині сьогодні вимкнуть світло через планові роботи: адреси
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- Даріна Мельничук
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7:45, 24 травня, 2025
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Сьогодні, 24 травня, на Миколаївщині через планові роботи низка населених пунктів залишиться без електропостачання.
Про це повідомляє «Миколаївобленерго».
Відключення торкнуться таких населених пунктів та вулиць:
Зазначається, що електроенергія буде відсутня з 09:00 ранку до 17:00 вечора у Баштанці:
- вул. Промислова;
- вул. Ювілейна.
Електроенергія буде відсутня з 08:00 ранку до 18:00 вечора у Нововолодимирівці:
- вул. Степова;
- вул. Набережна.
Також світла не буде з 08:00 ранку до 17:00 вечора в Єланці:
- вул. Соборна;
- вул. Широка;
- пров. Середній.
Електроенергія буде відсутня з 08:00 ранку до 18:00 вечора у Первомайську за адресами:
- вул. Л. Федорова;
- вул. Вознесенська;
- вул. Покрова П. Спиридоновича;
- вул. Зелена;
- вул. Київська;
- вул. В. Джулай;
- вул. С. Білоуса;
- вул. О. Вишні;
- вул. Поповича;
- вул. Шовковична;
- вул. Гоголя;
- вул. Цегельна.
Ще світла не буде з 05:00 ранку до 08:00 ранку на Первомайщині:
Первомайськ:
- вул. Цегельна;
- вул. Ярослава Стецька;
- вул. Рибальська;
- вул. А. Антонюка;
- вул. Корольова;
- вул. Лугова;
- вул. О. Зінов'єва;
- вул. Північна;
- вул. А. Суліми;
- вул. Яремчука;
- вул. С. Русової;
- вул. Каховська;
- вул. Гладіаторська;
- вул. Коммунаров (Гулия-Гуленка);
- вул. Автодорівська;
- вул. Синеводська;
- пров. Березовий;
- вул. Князя Ольгерда;
- пров. Яскравий;
- вул. Добровольців;
- пров. Каспійський;
- пров. А. Головатого;
- пров. Травневий;
- вул. Максима Залізняка;
- вул. Т. Яблонської;
- вул. Н. Хасевича;
- пров. Водопійний;
- пров. Запорізький;
- вул. Коперніка;
- пров. Офіцерський;
- вул. І. Багряного;
- вул. Г. Гордієнка;
- вул. Серпнева;
- вул. П. Орлика;
- вул. Моргуненка;
- пров. Княжий;
- вул. Сінева;
- пров. Шахтарський;
- вул. Шовковична;
- вул. Новоселів;
- вул. Ентузіастів;
- вул. Армійська;
- вул. В’ячеслава Липинського;
- вул. О. Вишні;
- вул. Г. Левассера де Боплана;
- пров. Гірський;
- пров. Боплана;
- вул. Шовкопрядна;
- вул. Ботопільська;
- вул. В. Липського;
- вул. Зарічна;
- вул. Леонтовича;
- вул. Алєйхема;
- вул. С. Скалозуба;
- пров. М. Вербицького;
- вул. В. Колодія;
- пров. Різдвяний;
- вул. В. Мономаха;
- пров. Спортивний;
- пров. Уманський;
- вул. Д. Абриньби;
- вул. Вінграновського;
- вул. Покровська;
- вул. М. Демченко;
- пров. Польський;
- вул. Ковальська;
- вул. Набережна;
- вул. Довбуша;
- вул. Т. Мазура;
- вул. Свободи;
- пров. Фінський;
- вул. Г. Педченко;
- вул. В. Коцуби;
- пров. Сонячний;
- вул. Кривоноса;
- вул. Князя Святослава;
- вул. Карпенка-Карого;
- вул. Анни Ярославни;
- пров. І. Пулюя;
- пров. Миколаївський;
- пров. Фестивальний;
- вул. Мирного;
- пров. Райдужний;
- вул. А. Гранатурової;
- вул. В. Сухомлинського;
- вул. Е. Вагоровського;
- вул. Партизанської Іскри;
- вул. Володимира Івасюка.
Болеславчик:
- вул. Центральна.
Чаусове:
- вул. Польова.
Поронівка:
- вул. Партизанської іскри.
Кінецьпіль:
- вул. Зелена;
- вул. Шевченка;
- вул. Центральна;
- вул. Набережна;
- вул. Жовтнева.
Крім цього, електроенергія буде відсутня з 08:00 ранку до 20:00 вечора по вулиці Янтарній у Корабельному районі Миколаєва.
Актуальну інформацію про графіки відключень можна дізнатися за посиланням: https://off.energy.mk.ua/
Нагадаємо, у Миколаївській міській раді створили робочу групу, яка займатиметься розробкою Плану енергетичної стійкості міста.
План енергетичної стійкості Миколаєва, над яким працюватиме робоча група, має підвищити енергетичну безпеку та стимулювати економічний розвиток міста через інвестиції у відновлювану енергетику та інфраструктуру.
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