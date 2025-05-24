Де на Миколаївщині сьогодні вимкнуть світло через планові роботи: адреси

Блекаут у Миколаєві. Архівне фото «МикВісті»

Сьогодні, 24 травня, на Миколаївщині через планові роботи низка населених пунктів залишиться без електропостачання.

Про це повідомляє «Миколаївобленерго».

Відключення торкнуться таких населених пунктів та вулиць:

Зазначається, що електроенергія буде відсутня з 09:00 ранку до 17:00 вечора у Баштанці:

вул. Промислова;

вул. Ювілейна.

Електроенергія буде відсутня з 08:00 ранку до 18:00 вечора у Нововолодимирівці:

вул. Степова;

вул. Набережна.

Також світла не буде з 08:00 ранку до 17:00 вечора в Єланці:

вул. Соборна;

вул. Широка;

пров. Середній.

Електроенергія буде відсутня з 08:00 ранку до 18:00 вечора у Первомайську за адресами:

вул. Л. Федорова;

вул. Вознесенська;

вул. Покрова П. Спиридоновича;

вул. Зелена;

вул. Київська;

вул. В. Джулай;

вул. С. Білоуса;

вул. О. Вишні;

вул. Поповича;

вул. Шовковична;

вул. Гоголя;

вул. Цегельна.

Ще світла не буде з 05:00 ранку до 08:00 ранку на Первомайщині:

Первомайськ:

вул. Цегельна;

вул. Ярослава Стецька;

вул. Рибальська;

вул. А. Антонюка;

вул. Корольова;

вул. Лугова;

вул. О. Зінов'єва;

вул. Північна;

вул. А. Суліми;

вул. Яремчука;

вул. С. Русової;

вул. Каховська;

вул. Гладіаторська;

вул. Коммунаров (Гулия-Гуленка);

вул. Автодорівська;

вул. Синеводська;

пров. Березовий;

вул. Князя Ольгерда;

пров. Яскравий;

вул. Добровольців;

пров. Каспійський;

пров. А. Головатого;

пров. Травневий;

вул. Максима Залізняка;

вул. Т. Яблонської;

вул. Н. Хасевича;

пров. Водопійний;

пров. Запорізький;

вул. Коперніка;

пров. Офіцерський;

вул. І. Багряного;

вул. Г. Гордієнка;

вул. Серпнева;

вул. П. Орлика;

вул. Моргуненка;

пров. Княжий;

вул. Сінева;

пров. Шахтарський;

вул. Шовковична;

вул. Новоселів;

вул. Ентузіастів;

вул. Армійська;

вул. В’ячеслава Липинського;

вул. О. Вишні;

вул. Г. Левассера де Боплана;

пров. Гірський;

пров. Боплана;

вул. Шовкопрядна;

вул. Ботопільська;

вул. В. Липського;

вул. Зарічна;

вул. Леонтовича;

вул. Алєйхема;

вул. С. Скалозуба;

пров. М. Вербицького;

вул. В. Колодія;

пров. Різдвяний;

вул. В. Мономаха;

пров. Спортивний;

пров. Уманський;

вул. Д. Абриньби;

вул. Вінграновського;

вул. Покровська;

вул. М. Демченко;

пров. Польський;

вул. Ковальська;

вул. Набережна;

вул. Довбуша;

вул. Т. Мазура;

вул. Свободи;

пров. Фінський;

вул. Г. Педченко;

вул. В. Коцуби;

пров. Сонячний;

вул. Кривоноса;

вул. Князя Святослава;

вул. Карпенка-Карого;

вул. Анни Ярославни;

пров. І. Пулюя;

пров. Миколаївський;

пров. Фестивальний;

вул. Мирного;

пров. Райдужний;

вул. А. Гранатурової;

вул. В. Сухомлинського;

вул. Е. Вагоровського;

вул. Партизанської Іскри;

вул. Володимира Івасюка.

Болеславчик:

вул. Центральна.

Чаусове:

вул. Польова.

Поронівка:

вул. Партизанської іскри.

Кінецьпіль:

вул. Зелена;

вул. Шевченка;

вул. Центральна;

вул. Набережна;

вул. Жовтнева.

Крім цього, електроенергія буде відсутня з 08:00 ранку до 20:00 вечора по вулиці Янтарній у Корабельному районі Миколаєва.