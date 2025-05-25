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Трамп звинуватив Росію у викраденні гіперзвукових технологій США

Дональд Трамп під час виступу у Військовій академії США. Фото: Getty ImagesДональд Трамп під час виступу у Військовій академії США. Фото: Getty Images

Президент США Дональд Трамп заявив, що Росія нібито викрала у США технології гіперзвукових ракет.

Як повідомляє DW, таку заяву він зробив під час церемонії вручення дипломів випускникам 2025 року Військової академії США.

Хоча подробиць щодо цього Дональд Трамп не навів, він наголосив, що подія мала місце ще за каденції Барака Обами. За його словами, Сполучені Штати нині активно нарощують виробництво власних гіперзвукових ракет.

Дональд Трамп також підкреслив необхідність зміцнення американських Збройних сил, зазначивши, що армія має враховувати нові виклики та досвід, зокрема з війни Росії проти України. Він наголосив на важливості готовності США до протистояння будь-якій зовнішній загрозі.

Нагадаємо, що Дональд Трамп затвердив план створення протиракетного щита «Золотий купол» вартістю 175 мільярдів доларів.

Наразі Канада веде переговори зі США щодо участі у програмі протиракетної оборони «Золотий купол».

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