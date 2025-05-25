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Завтра Нідерланди відправлять Україні останні з 24 обіцяних F-16, – міноборони Нідерландів

Винищувач F-16, фото ілюстративне / Lockheed MartinВинищувач F-16, фото ілюстративне / Lockheed Martin

У понеділок, 26 травня, Нідерланди передадуть Україні останній з обіцяних 24 винищувачів F-16.

Про це заявив міністр оборони Рубен Брекельманс в інтерв'ю нідерландському мовнику WNL.

«Це означає, що всі 24 обіцяні винищувачі незабаром будуть в Україні. Ми також навчаємо пілотів і техніків і ділимося нашими військовими доктринами, щоб Україна могла побудувати сучасні Збройні сили, що відповідають силам країн-членів НАТО», — зазначив Рубен Брекельманс.

Крім цього Рубен Брекельманс наголосив на важливості подальшої підтримки Києва, з огляду на те, що армія РФ продовжує завдавати нищівних повітряних ударів по Україні. Також міністр наголосив, що очільник Кремля Володимир Путін не хочу зупиняти агресію проти українців.

Нагадаємо, що у лютому 2025 року Нідерланди передали Україні раніше анонсовані винищувачі F-16. 

Раніше повідомлялося, що Україна та Чехія домовилися про співпрацю у сфері підготовки українських пілотів літаків F-16.

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