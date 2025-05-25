У великому обміні полоненими не було жодного бійця 12-ї бригади «Азов», — Прокопенко

Боєць з «Азовсталі» / Фото: Дмитро Козацький

Під час обміну військовополоненими, що тривав три дні, жодного бійця 12-ї бригади спецпризначення НГУ «Азов» не було повернуто додому.

Про це повідомив командир 1-го корпусу Нацгвардії «Азов» Денис Прокопенко.

За його словами, серед звільнених були військові інших підрозділів — зокрема, 14-ї бригади «Червона Калина» та 15-ї бригади «Кара-Даг», але не «азовці». При цьому понад 800 бійців «Азову» вже четвертий рік залишаються в полоні.

«Це схоже на знущання. З тих, хто четвертий рік перебувають під нелюдським тиском у російському полоні, у найгірших умовах. З їхніх рідних, близьких і побратимів. З тих, кому давали гарантії та хто мають абсолютне право бути в пріоритеті на обміни, тому що вони вийшли в полон не за власним бажанням, а за наказом вищого командування», — заявив Денис Прокопенко.

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Він також поставив під сумнів версію про те, що «азовців» не обмінюють лише через відмову російської сторони.

«Якби це була єдина причина, то ні я, ні інші бійці «Азову» не повернулися б. Причина — в іншому», — сказав він.

Командир наголосив, що потрібно змінювати підхід до обмінів:

«Якщо напрацьований механізм перестає працювати, щораз очікувати іншого результату — безумство. Необхідно змінювати тактику», — зазначив Денис Прокопенко.

Він запропонував шукати інші можливості для обміну, зокрема — обмінювати «азовців» на людей, яких Росія цінує більше, ніж звичайних військових:

«Україна заповнена їхньою агентурою. Є священники з УПЦ МП, які працюють на російські спецслужби — обмінний матеріал є», — додав Денис Прокопенко.

Також, на його думку, Україна могла б долучатися до міжнародних переговорів про обміни між західними країнами та Росією.

«Варіанти є. Нам необхідно лише адаптуватися та почати шукати нові шляхи й конфігурації. Тому що жодного «азовця» серед тисячі обміняних — це ганьба для всієї нашої держави. Я не вірю, що влада зацікавлена в поверненні «азовців», якщо обмінами четвертий рік неефективно займаються одні й ті самі люди», — підсумував Денис Прокопенко.

Зазначимо, що 16 травня у Стамбулі делегації України та Росії під час перемовин домовилися про обмін військовополоненими у форматі «тисяча на тисячу».

23 травня Україна та Росія провели перший етап великого обміну полоненими. Додому повернулися 390 українців: 270 захисників і 120 цивільних. Серед визволених — 3 жінки та 387 чоловіків. 24 травня обмін продовжився: додому повернули 307 українських військовополонених. Зокрема, вперше вдалося визволити полонених з окремих підрозділів та військових частин. У неділю, 25 травня, до України в рамках обміну військовополоненими повернулися з Росією 303 українських захисників.

Нагадаємо, що станом на травень 2024 року повідомлялося, що понад 1900 азовців досі перебувають у російському полоні.