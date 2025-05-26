В Інгульському районі Миколаєва прибрали декілька сміттєзвалищ
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- Даріна Мельничук
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23:33, 26 травня, 2025
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У Миколаєві державні інспектори прибрали кілька стихійних сміттєзвалищ на території Інгульського району.
Про це повідомляє Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу.
Згідно з інформацією, державні інспектори з охорони навколишнього природного середовища виявили несанкціоновані сміттєзвалища на таких перехрестях:
- вул. Олександра Янати та вул. Традиційна;
- вул. Олександра Янати та вул. Електронна;
- вул. Електронна та пров. Привітний;
- вул. Електронна та вул. Бойченка;
- вул. Казарського.
На вказаних ділянках прибрали побутові відходи, суху рослинність та гілля.
Слід зазначити, що адміністрації районів Миколаєва у 2025 році планують витратити понад 46 мільйонів гривень на ліквідацію стихійних звалищ.
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