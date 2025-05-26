В Інгульському районі Миколаєва прибрали декілька сміттєзвалищ. Фото: Держекоінспекція

У Миколаєві державні інспектори прибрали кілька стихійних сміттєзвалищ на території Інгульського району.

Про це повідомляє Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу.

Згідно з інформацією, державні інспектори з охорони навколишнього природного середовища виявили несанкціоновані сміттєзвалища на таких перехрестях:

вул. Олександра Янати та вул. Традиційна;

вул. Олександра Янати та вул. Електронна;

вул. Електронна та пров. Привітний;

вул. Електронна та вул. Бойченка;

вул. Казарського.

На вказаних ділянках прибрали побутові відходи, суху рослинність та гілля.

Слід зазначити, що адміністрації районів Миколаєва у 2025 році планують витратити понад 46 мільйонів гривень на ліквідацію стихійних звалищ.