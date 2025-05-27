Понад 700 шкіл в Україні вже користуються застосунком «Мрія»

Михайло Федоров на конференції «Освіта нової України». Скриншот з відео

Застосунок «Мрія» активно впроваджують у школах, вже понад 700 закладів освіти використовують його у щоденній роботі.

Про це розповів міністр цифрової трансформації Михайло Федоров на конференції «Освіта нової України».

За його словами, до 1 вересня до платформи може приєднатися вже понад тисяча шкіл, а до кінця року — більше ніж 2 тисячі. Міністр очікує, що наступного року «Мрія» працюватиме у всіх українських школах.

Михайло Федоров також поділився власним досвідом: його дитина користується «Мрією», тож він може бачити, як вона вчиться, які предмети вивчає, і як часто відповідає на уроках.

«Цей застосунок дає змогу зрозуміти, як нові освітні стандарти впливають на навчальний процес», — додав міністр.

Нагадаємо, що у червні 2024 року 40 шкіл по всій країні тестували застосунок «Мрія».