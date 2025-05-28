У Миколаєві відкриють центр для дітей з аутизмом: вже є 100 охочих

У Миколаєві відкриють центр для дітей з аутизмом. Ілюстраційне фото: «МикВісті»

У Миколаєві планують відкрити спеціалізований центр для дітей з захворюваннями аутистичного спектру. Його планують запустити до 1 вересня у співпраці з благодійниками.

Про це під час брифінгу, 23 травня повідомив заступник міського голови Анатолій Петров, пишуть «МикВісті».

За його словами, наразі в місті зафіксували понад 500 дітей мають діагноз аутизму, однак частина батьків не визнає цей стан, що ускладнює його корекцію.

— Сьогодні гостро стоїть питання медичної сфери, зокрема — роботи з дітьми з аутизмом. Ми провели аналіз: у Миколаєві наразі понад 500 дітей із діагнозом. Але велика кількість батьків не визнає цього, кажуть: «Усе добре». І це — проблема. Ми співпрацюємо з благодійною організацією «За майбутнє України», і є вже одна локація — поки не буду називати, запросимо вас на відкриття. До 1 вересня плануємо відкрити великий центр, – сказав Анатолій Петров.

Наразі департамент соціального захисту вже формує списки охочих: є понад 100 дітей, чиї батьки підтвердили участь. Центр готуватиме малюків до навчання у школі, а також займатиметься дітьми від 0 до 3 років — саме у цьому віці можлива найефективніша корекція.

— Основне завдання центру — це підготовка до вступу в заклад освіти. Ви знаєте, діти з аутизмом — це не катастрофа. Це просто люди, які інакше сприймають, бачать і відчувають світ. За правильної методології вони успішно йдуть до першого класу, закінчують школу, і часто з таких дітей виростають видатні особистості. Ньютон був аутистом — і не лише він. Саме тому сьогодні дуже важливо раннє втручання. Ми готуємо кадри й відкриємо центр, де будуть виявляти нозології у дітей віком від нуля до трьох років. Чому? Тому що саме в цьому віці можливе ефективне коригування. А в 5-6 років — уже запізно, – додав Анатолій Петров.

Проєкт реалізовують спільно з благодійною організацією: вона забезпечить зарплати та обладнання, а міська влада — приміщення, комунальні послуги та частину персоналу. Наразі місто шукає фахівців для майбутнього центру.

Нагадаємо, також у Миколаєві готуються до створення нового геріатричного центру для людей похилого віку.



