Помер народний депутат Сергій Швець

Сергій Швець. Фото: sud.ua

На 49-му році життя після тривалої хвороби помер народний депутат України Сергій Швець.

Про це повідомив голова парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія.

«Сергій Швець гідно пройшов свій професійний шлях — від журналістики, до роботи у Верховній Раді України. Ми запам’ятаємо його чесною, порядною, принциповою людиною», — написав Давид Арахамія.

Сергій Швець народився у 1976 році в Черкасах. До приходу в політику працював журналістом і ведучим на телеканалах «1+1», СТБ, ICTV. У 2019 році був обраний народним депутатом від партії «Слуга народу» та став секретарем Комітету Верховної Ради з питань свободи слова.