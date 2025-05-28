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Помер народний депутат Сергій Швець

Сергій Швець. Фото: sud.uaСергій Швець. Фото: sud.ua

На 49-му році життя після тривалої хвороби помер народний депутат України Сергій Швець.

Про це повідомив голова парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія.

«Сергій Швець гідно пройшов свій професійний шлях — від журналістики, до роботи у Верховній Раді України. Ми запам’ятаємо його чесною, порядною, принциповою людиною», — написав Давид Арахамія.

Сергій Швець народився у 1976 році в Черкасах. До приходу в політику працював журналістом і ведучим на телеканалах «1+1», СТБ, ICTV. У 2019 році був обраний народним депутатом від партії «Слуга народу» та став секретарем Комітету Верховної Ради з питань свободи слова.

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