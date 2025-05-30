На Миколаївщині нагадали про останній тиждень для проходження повторної ВЛК

Проходження військово-лікарської комісії. Фото: hromadske.radio

Миколаївський обласний ТЦК та СП закликав чоловіків зі статусом «обмежено придатний» пройти повторну військово-лікарську комісію (ВЛК) до 5 червня 2025 року. Йдеться про чоловіків віком від 25 до 60 років, які мають такий статус. Виняток — особи з інвалідністю.

У територіальному центрі комплектування наголошують, що ініціатива щодо проходження комісії має виходити від самого військовозобов’язаного. Очікувати повістку або дзвінок із територіального центру не потрібно.

Пов’язано це з тим, що з 4 травня 2024 року всі попередні висновки ВЛК щодо обмеженої придатності втратили чинність. В умовах воєнного стану такі висновки діють лише один рік.

Щоб пройти медогляд без черг, у ТЦК рекомендують скористатися мобільним застосунком «Резерв+». Через нього можна сформувати електронне направлення, отримати адресу медзакладу, дату огляду та електронний підпис керівника ТЦК.

Для проходження ВЛК необхідно мати з собою паспорт, військово-облікові документи та, за можливості, медичну документацію.

У разі невиконання вимог до 5 червня особи зі статусом «обмежено придатний» вважатимуться порушниками військового обліку. За це передбачено адміністративну відповідальність — штраф від 17 000 до 25 500 гривень (стаття 210 КУпАП), зазначають у ТЦК.

Раніше нардеп України від фракції «Слуга народу», член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський заявив, що на сьогодні повторну військово-лікарську комісію пройшли вже більше половини «обмежено придатних».

За його словами, в результаті повторного проходження ВЛК практично 99% визнаються придатними до військової служби, з них 50% визнані придатними до служби без будь-яких зауважень, а інша половина — придатними з певними застереженнями.