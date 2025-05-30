У Миколаєві відремонтували укриття в закладі позашкільної освіти
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- Даріна Мельничук
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18:52, 30 травня, 2025
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У Миколаєві облаштували укриття в одному з позашкільних навчальних закладів Центрального району.
Про це повідомили у Миколаївській міській раді.
Зазначається, що укриття обладнано вентиляцією, резервним освітленням, трьома аварійними виходами, вісьмома санвузлами, а також медичним приміщенням.
Приміщення площею 1340 квадратних метрів розраховане на одночасне перебування 600 осіб під час повітряної тривоги.
Проєкт реалізовано за підтримки Міжнародної організації з міграції, уряду Данії та департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради.
Усього в місті наразі облаштовано чотири укриття в позашкільних закладах освіти.
Нагадаємо, в мікрорайоні Соляні відновили ще одне укриття в дитячому садочку. Сховище може вмістити до 800 осіб.
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