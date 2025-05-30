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У Миколаєві відремонтували укриття в закладі позашкільної освіти

Укриття в одному з позашкільних навчальних закладів Центрального району Миколаєва. Фото: Миколаївська міська радаУкриття в одному з позашкільних навчальних закладів Центрального району Миколаєва. Фото: Миколаївська міська рада

У Миколаєві облаштували укриття в одному з позашкільних навчальних закладів Центрального району. 

Про це повідомили у Миколаївській міській раді.

Зазначається, що укриття обладнано вентиляцією, резервним освітленням, трьома аварійними виходами, вісьмома санвузлами, а також медичним приміщенням.

Приміщення площею 1340 квадратних метрів розраховане на одночасне перебування 600 осіб під час повітряної тривоги.

Проєкт реалізовано за підтримки Міжнародної організації з міграції, уряду Данії та департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради.

Усього в місті наразі облаштовано чотири укриття в позашкільних закладах освіти.

Укриття в одному з позашкільних навчальних закладів Центрального району Миколаєва. Фото: Миколаївська міська радаУкриття в одному з позашкільних навчальних закладів Центрального району Миколаєва. Фото: Миколаївська міська рада
Укриття в одному з позашкільних навчальних закладів Центрального району Миколаєва. Фото: Миколаївська міська радаУкриття в одному з позашкільних навчальних закладів Центрального району Миколаєва. Фото: Миколаївська міська рада
Укриття в одному з позашкільних навчальних закладів Центрального району Миколаєва. Фото: Миколаївська міська радаУкриття в одному з позашкільних навчальних закладів Центрального району Миколаєва. Фото: Миколаївська міська рада
Укриття в одному з позашкільних навчальних закладів Центрального району Миколаєва. Фото: Миколаївська міська радаУкриття в одному з позашкільних навчальних закладів Центрального району Миколаєва. Фото: Миколаївська міська рада
Укриття в одному з позашкільних навчальних закладів Центрального району Миколаєва. Фото: Миколаївська міська радаУкриття в одному з позашкільних навчальних закладів Центрального району Миколаєва. Фото: Миколаївська міська рада
Укриття в одному з позашкільних навчальних закладів Центрального району Миколаєва. Фото: Миколаївська міська радаУкриття в одному з позашкільних навчальних закладів Центрального району Миколаєва. Фото: Миколаївська міська рада
Укриття в одному з позашкільних навчальних закладів Центрального району Миколаєва. Фото: Миколаївська міська радаУкриття в одному з позашкільних навчальних закладів Центрального району Миколаєва. Фото: Миколаївська міська рада
Укриття в одному з позашкільних навчальних закладів Центрального району Миколаєва. Фото: Миколаївська міська радаУкриття в одному з позашкільних навчальних закладів Центрального району Миколаєва. Фото: Миколаївська міська рада
Укриття в одному з позашкільних навчальних закладів Центрального району Миколаєва. Фото: Миколаївська міська радаУкриття в одному з позашкільних навчальних закладів Центрального району Миколаєва. Фото: Миколаївська міська рада
Укриття в одному з позашкільних навчальних закладів Центрального району Миколаєва. Фото: Миколаївська міська радаУкриття в одному з позашкільних навчальних закладів Центрального району Миколаєва. Фото: Миколаївська міська рада

Нагадаємо, в мікрорайоні Соляні відновили ще одне укриття в дитячому садочку. Сховище може вмістити до 800 осіб.

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