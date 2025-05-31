На Миколаївщині чоловік завдав довкіллю майже ₴54 тисяч збитків за вирубку трьох дерев
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- Даріна Мельничук
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3:11, 31 травня, 2025
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Поблизу села Ульянівка Миколаївського району, 29 травня, державні інспектори виявили чоловіка, який незаконно спиляв три дерева.
Про це повідомили в Державній екологічній інспекції Південно-Західного округу.
Зазначається, що чоловік зрубав три дерева білої акації в полезахисній смузі, чим спричинив шкоду довкіллю. Сума збитків, за попередніми розрахунками інспекції, перевищує 54 тисячі гривень.
За цим фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 246 Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, державна екологічна інспекція фіксує зростання кількісті випадків самовільної вирубки дерев та кущів у Миколаєві.
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