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На Миколаївщині чоловік завдав довкіллю майже ₴54 тисяч збитків за вирубку трьох дерев

На Миколаївщині чоловік незаконно спиляв дерева. Фото: ДержекоінспекціяНа Миколаївщині чоловік незаконно спиляв дерева. Фото: Держекоінспекція

Поблизу села Ульянівка Миколаївського району, 29 травня, державні інспектори виявили чоловіка, який незаконно спиляв три дерева.

Про це повідомили в Державній екологічній інспекції Південно-Західного округу.

Зазначається, що чоловік зрубав три дерева білої акації в полезахисній смузі, чим спричинив шкоду довкіллю. Сума збитків, за попередніми розрахунками інспекції, перевищує 54 тисячі гривень.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 246 Кримінального кодексу України.

На Миколаївщині чоловік незаконно спиляв дерева. Фото: ДержекоінспекціяНа Миколаївщині чоловік незаконно спиляв дерева. Фото: Держекоінспекція
На Миколаївщині чоловік незаконно спиляв дерева. Фото: ДержекоінспекціяНа Миколаївщині чоловік незаконно спиляв дерева. Фото: Держекоінспекція

Нагадаємо, державна екологічна інспекція фіксує зростання кількісті випадків самовільної вирубки дерев та кущів у Миколаєві.

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