У Миколаєві шукають анестезіолога: відкрито вакансію в медичному закладі

У Миколаєві шукають анестезіолога. Фото: medikom.ua

У Миколаєві відкрита вакансія анестезіолога або анестезіологині. До команди медиків шукають фахівця, який буде консультувати пацієнтів перед операціями, забезпечувати анестезію під час втручань, стежити за станом хворих до і після операцій, а також відповідати за аптеку операційної.

Про це повідомляє пресслужба міжнародної гуманітарної медичної організації «Лікарі без кордонів».

Медичний заклад запрошує фахівців із профільною освітою та досвідом роботи долучитися до команди.

Подати резюме можна за посиланням: Вакансія анестезіолога у Миколаєві. Аналогічна вакансія також відкрита в Дніпрі.

Нагадаємо, що в Україні понад половина вакансій, які зараз пропонують роботодавці, призначені для кваліфікованих працівників без вищої освіти.