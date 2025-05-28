Понад 50% вакансій в Україні для фахівців без вищої освіти, — МОН
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- Альона Коханчук
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10:23, 28 травня, 2025
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В Україні понад половина вакансій, які зараз пропонують роботодавці, призначені для кваліфікованих працівників без вищої освіти.
Про це повідомив заступник міністра освіти і науки Дмитро Завгородній під час конференції «Освіта нової України».
За словами чиновника, найбільше підприємства шукають фахівців робітничих професій — зокрема, тих, хто працює з інструментом або обслуговує обладнання. Також є попит на працівників найпростіших професій.
Водночас більшість безробітних, зареєстрованих у Державній службі зайнятості, мають вищу освіту і шукають роботу за своєю спеціальністю. Це створює значний дисбаланс на ринку праці.
За даними дослідження МОН і міжнародних партнерів:
- 26% вакансій — для кваліфікованих робітників з інструментом;
- 25% — для тих, хто обслуговує техніку;
- 12% — для найпростіших професій;
- 7% — у сфері торгівлі та послуг;
- 6% — для керівників;
- 4% — для технічних службовців.
Також, як наголосив Дмитро Завгородній, роботодавці часто скаржаться на те, що знання фахівців не відповідають реальним потребам ринку, а деяких спеціалістів просто не вистачає. Щоб вирішити цю проблему, держава розвиває освіту дорослих — щоб люди могли здобути нову затребувану професію.
Нагадаємо, що у квітні середня заробітна плата серед вакансій в Україні сягнула 24,5 тисячі гривень, з початку 2025 року вона стабільно зростає на 500 гривень щомісяця. При цьому на Одещині пропонують більше вакансій, а в Херсонській їх кількість значно впала.
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