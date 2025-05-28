Понад 50% вакансій в Україні для фахівців без вищої освіти, — МОН

Понад 50% вакансій в Україні — для фахівців без вищої освіти. Фото: Depositphotos

В Україні понад половина вакансій, які зараз пропонують роботодавці, призначені для кваліфікованих працівників без вищої освіти.

Про це повідомив заступник міністра освіти і науки Дмитро Завгородній під час конференції «Освіта нової України».

За словами чиновника, найбільше підприємства шукають фахівців робітничих професій — зокрема, тих, хто працює з інструментом або обслуговує обладнання. Також є попит на працівників найпростіших професій.

Водночас більшість безробітних, зареєстрованих у Державній службі зайнятості, мають вищу освіту і шукають роботу за своєю спеціальністю. Це створює значний дисбаланс на ринку праці.

За даними дослідження МОН і міжнародних партнерів:

26% вакансій — для кваліфікованих робітників з інструментом;

25% — для тих, хто обслуговує техніку;

12% — для найпростіших професій;

7% — у сфері торгівлі та послуг;

6% — для керівників;

4% — для технічних службовців.

Також, як наголосив Дмитро Завгородній, роботодавці часто скаржаться на те, що знання фахівців не відповідають реальним потребам ринку, а деяких спеціалістів просто не вистачає. Щоб вирішити цю проблему, держава розвиває освіту дорослих — щоб люди могли здобути нову затребувану професію.

Нагадаємо, що у квітні середня заробітна плата серед вакансій в Україні сягнула 24,5 тисячі гривень, з початку 2025 року вона стабільно зростає на 500 гривень щомісяця. При цьому на Одещині пропонують більше вакансій, а в Херсонській їх кількість значно впала.