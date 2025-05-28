  • середа

    28 травня, 2025

  • 18.4°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 28 травня , 2025 середа

  • Миколаїв • 18.4° Похмуро

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Понад 50% вакансій в Україні для фахівців без вищої освіти, — МОН

Понад 50% вакансій в Україні — для фахівців без вищої освіти. Фото: DepositphotosПонад 50% вакансій в Україні — для фахівців без вищої освіти. Фото: Depositphotos

В Україні понад половина вакансій, які зараз пропонують роботодавці, призначені для кваліфікованих працівників без вищої освіти.

Про це повідомив заступник міністра освіти і науки Дмитро Завгородній під час конференції «Освіта нової України».

За словами чиновника, найбільше підприємства шукають фахівців робітничих професій — зокрема, тих, хто працює з інструментом або обслуговує обладнання. Також є попит на працівників найпростіших професій.

Водночас більшість безробітних, зареєстрованих у Державній службі зайнятості, мають вищу освіту і шукають роботу за своєю спеціальністю. Це створює значний дисбаланс на ринку праці.

За даними дослідження МОН і міжнародних партнерів:

  • 26% вакансій — для кваліфікованих робітників з інструментом;
  • 25% — для тих, хто обслуговує техніку;
  • 12% — для найпростіших професій;
  • 7% — у сфері торгівлі та послуг;
  • 6% — для керівників;
  • 4% — для технічних службовців.

Також, як наголосив Дмитро Завгородній, роботодавці часто скаржаться на те, що знання фахівців не відповідають реальним потребам ринку, а деяких спеціалістів просто не вистачає. Щоб вирішити цю проблему, держава розвиває освіту дорослих — щоб люди могли здобути нову затребувану професію.

Нагадаємо, що у квітні середня заробітна плата серед вакансій в Україні сягнула 24,5 тисячі гривень, з початку 2025 року вона стабільно зростає на 500 гривень щомісяця. При цьому на Одещині пропонують більше вакансій, а в Херсонській їх кількість значно впала. 

Останні новини про: Освіта

В Україні вже збудували 15 підземних шкіл, до кінця року обіцяють відкрити ще понад 180
У 2024 році кількість скарг на булінг у школах зросла майже втричі, — омбудсмен
Понад 700 шкіл в Україні вже користуються застосунком «Мрія»
Реклама

Читайте також:

новини

Зеленський призначив головою Вознесенської РДА депутат облради від «Нашого краю»

Світлана Іванченко
новини

На Миколаївщині послугами соціального транспорту для осіб з інвалідністю скористалися вже 4 тисячі жителів

Даріна Мельничук
новини

Мосту немає, але ₴40 млн витратили: експосадовця Миколаївської ОВА умовно засудили за службову недбалість

Світлана Іванченко
новини

Будівництво водогону з Нової Одеси дозволило зменшити вартість нових очисних для Миколаєва у 2,5 рази, — Сухомлин

Юлія Бойченко
новини

Жителям Миколаївщини, які отримали інвалідність через обстріли регіону, виплатили ₴54 млн компенсації

Даріна Мельничук

Останні новини про: Освіта

Понад 700 шкіл в Україні вже користуються застосунком «Мрія»
У 2024 році кількість скарг на булінг у школах зросла майже втричі, — омбудсмен
В Україні вже збудували 15 підземних шкіл, до кінця року обіцяють відкрити ще понад 180

Ніч на Миколаївщині: поранена 7-річна дівчинка, пошкоджені будинки, авто та електромережа

Де у Миколаєві сьогодні вимкнуть світло через планові роботи: адреси

Зеленський призначив головою Вознесенської РДА депутат облради від «Нашого краю»

Жителям Миколаївщини, які отримали інвалідність через обстріли регіону, виплатили ₴54 млн компенсації