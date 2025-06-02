Курортне село Санжійка на Одещині може піти під воду через зсуви ґрунту

Зсув ґрунту в Санжійці. Фото: Суспільне Одеса

У селі Санжійка на Одещині знову активізувалися зсуви ґрунту. Один із найбільших стався кілька тижнів тому — частина схилу опустилася майже до рівня моря.

Про це повідомив геолог Дмитро Жданов, передає «Суспільне».

За його словами, проблема в Санжійці має системний характер — зсуви тут відбуваються десятиліттями, і ситуація з кожним роком лише погіршується.

«Село поступово йде в море. Через деякий час від нього може нічого не залишитися», — зазначив експерт.

Під час обстеження фахівці виявили нові тріщини, що свідчать про подальші зсуви в найближчому майбутньому.

Зсув ґрунту в Санжійці. Фото: Суспільне Одеса Зсув ґрунту в Санжійці. Фото: Суспільне Одеса Зсув ґрунту в Санжійці. Фото: Суспільне Одеса

Серед головних причин геолог називає:

постійний вплив морських хвиль на береговий схил через відсутність повноцінного пляжу,

тривалі дощі, які насичують ґрунт водою,

і навіть вібрації від російських атак, які можуть провокувати зсуви, подібно до мікроземлетрусів.

Для захисту села Дмитро Жданов пропонує створити пляж шириною 10–15 метрів, який зможе зменшити вплив хвиль, та облаштувати дренажну систему для відведення води зі схилів. Без цих заходів Санжійка може повністю зникнути з мапи.

Нагадаємо, що на узбережжі села Санжійка Одеської області вже кілька років спостерігають зсув грунту. У квітні там відкололося та з’їхало у море ще близько 800 метрів глиняного грунту.