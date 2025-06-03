Миколаївська облрада ініціює аудит інституту післядипломної освіти після заяви директора про звільнення

Директор Миколаївського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти Василь Шуляр. Фото: Укрінформ

У Миколаєві ініціювали позаплановий державний фінансовий аудит обласного інституту післядипломної педагогічної освіти. Причиною стало дострокове звільнення його директора Василя Шуляра, який очолював заклад майже 10 років.

Відповідне рішення прийняли у понеділок, 2 червня, на засіданні постійної комісії обласної ради з питань освіти Миколаївської обласної ради, пишуть «МикВісті».

У комісії наголосили, що аудит є стандартною процедурою під час зміни керівництва.

— Ми пропонуємо провести позаплановий державний фінансовий аудит інституту післядипломної педагогічної освіти. Це серйозні речі, тому що Василь Шуляр керував цим закладом 10 років. Я знаю, що коли ви були призначені на цю посаду там також був проведений аудит, — зазначив голова комісії Євген Горбуров.

Постійна комісія облради з питань освіти підтримала його намір і рекомендувала погодити дострокове розірвання контракту.

Сам Василь Шуляр підтвердив, що не заперечує проти перевірки. У зверненні він також пояснив, що змінює разом із родиною місце проживання.

— Дякую депутатам, що двічі виявляли мені довіру бути на цій посаді, я працював чесно і добросовісно. Ми змінюємо з сімʼєю місце проживання, тому виїжджаємо з Миколаєва. За час війни в мене накопичилось 149 днів відпустки — хочу ними скористатися, — сказав Василь Шуляр.

Нагадаємо, що 1 травня, депутатський корпус Миколаївської обласної ради зібрався на очну сесію, яку провели у місті Первомайськ, щоб затвердити керівників пʼяти закладів культури та спорту.