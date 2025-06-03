Після дев’яти років судів податківицю з Одеси виправдали у справі про хабарництво

Зала суд. Фото: «МикВісті»

У Приморському районному суді Одеси виправдали працівницю податкової, яку ще з 2016 року звинувачували в отриманні хабарів та фіктивному працевлаштуванні її сина. Про це пише «Судовий репортер».

За версією слідства, у 2012 році вона нібито вимагала по 500 доларів щомісяця від директора компанії за те, щоб не чіпати бізнес під час перевірок. Також її син начебто був фіктивно влаштований на цю ж фірму програмістом, а зарплату у понад 65 тисяч гривень за майже два роки — забирала мати.

Сама обвинувачена все заперечувала. Каже, що не знала, що син «оформлений» на роботу. Лише одного разу забрала його трудову книжку — він сам її попросив. Адвокати надали документи від сина, в яких він написав, що насправді це знайома директорка фірми допомогла йому так підзаробити, щоб погасити кредит. Пізніше він поїхав за кордон, а трудову книжку забрала мама.

Директорка компанії підтвердила в суді свої звинувачення. Один зі свідків, співвласник компанії, кілька разів змінював свої покази. Спочатку казав, що хабарів не було, а потім — що податківиця таки вимагала гроші й просила взяти її сина на роботу. Причину таких змін пояснив тим, що перекладач нібито неправильно переклав його покази на допиті.

Суд вирішив, що ці свідчення ненадійні, а доказів хабарництва немає. Експерти підтвердили, що вона поставила підпис за сина лише в заяві на звільнення. Хто підписував документи на зарплату — не встановили.

У підсумку суд визнав, що вона не брала хабарів. Вину підтвердили лише в тому, що підписала заяву за сина. Але за цей епізод її не покарали, бо минув строк давності. Наразі вона й далі працює у податковій Одеси — головним державним інспектором.

Нагадаємо, що на Одещині затримали співробітницю правоохоронного органу, яку підозрюють у хабарництві та сприянні незаконному перетину кордону військовозобов’язаними чоловіками.