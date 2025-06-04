На проспекті Центральному в Миколаєві ремонтують дорогу
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- Даріна Мельничук
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18:45, 04 червня, 2025
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Сьогодні, 4 червня, на проспекті Центральному в Миколаєві розпочали ремонтувати дорожнє покриття.
Про це повідомили в комунальному підприємстві «ЕЛУ автодоріг».
Зазначається, що на на асфальтовому покритті усувають нерівності та вибоїни, які утворились внаслідок високого транспортного навантаження.
Водіїв закликають бути уважними на ділянках, де тривають ремонтні роботи, та дотримуватись правил дорожнього руху.
Нагадаємо, у приватному секторі Корабельного району Миколаєва збираються капітально відремонтувати один квартал дороги. На це планують витратити 5,7 мільйона гривень.
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