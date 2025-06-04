На проспекті Центральному в Миколаєві ремонтують дорогу

Ремонт дороги на проспекті Центральному. Фото: ЕЛУ Автодоріг

Сьогодні, 4 червня, на проспекті Центральному в Миколаєві розпочали ремонтувати дорожнє покриття.

Про це повідомили в комунальному підприємстві «ЕЛУ автодоріг».

Зазначається, що на на асфальтовому покритті усувають нерівності та вибоїни, які утворились внаслідок високого транспортного навантаження.

Водіїв закликають бути уважними на ділянках, де тривають ремонтні роботи, та дотримуватись правил дорожнього руху.

Ремонт дороги на проспекті Центральному. Фото: ЕЛУ Автодоріг Ремонт дороги на проспекті Центральному. Фото: ЕЛУ Автодоріг

Нагадаємо, у приватному секторі Корабельного району Миколаєва збираються капітально відремонтувати один квартал дороги. На це планують витратити 5,7 мільйона гривень.