Зеленський анонсував обмін полоненими найближчими вихідними

Повернення з полону українських військових. Фото: Telegram/Володимир Зеленський

Російська сторона готова обміняти військовополонених у форматі 500 на 500 найближчими вихідними. Групи вже провели відповідні консультації.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час брифінгу.

— Сьогодні наші групи провели консультації щодо обміну, про які ми домовились. Російська сторона передала інформацію, що на ці вихідні вона зможе передати, в суботу та неділю, 500 людей — 500 наших військових з цієї тисячі плюс, про яку ми домовились, — зазначив Володимир Зеленський.

Глава держави зауважив, що на цей раз, на відміну від минулого, РФ обіцяла списки заздалегідь, але Україна їх досі не отримала.

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— Ми поки списки знову не отримали, знову знаходяться якісь причини, — додав президент.

Президент також зазначив, що після обміну полоненими розпочнеться робота над підготовкою обміну тілами. Однак для цього потрібен час, аби завершити процес ідентифікації.

— Це дуже важливо, щоб ми отримали тіла українців, а не росіян, яких вони хочуть позбавитись, — сказав Володимир Зеленський.

За його словами, російська сторона ідентифікувала 15−20% усіх тіл, які в них є.

Раніше міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що під час другого раунду переговорів у Стамбулі Україна та Росія досягли домовленостей щодо обміну кількох категорій військовополонених.