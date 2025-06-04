Зеленський анонсував обмін полоненими найближчими вихідними
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- Світлана Іванченко
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16:11, 04 червня, 2025
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Російська сторона готова обміняти військовополонених у форматі 500 на 500 найближчими вихідними. Групи вже провели відповідні консультації.
Про це заявив президент Володимир Зеленський під час брифінгу.
— Сьогодні наші групи провели консультації щодо обміну, про які ми домовились. Російська сторона передала інформацію, що на ці вихідні вона зможе передати, в суботу та неділю, 500 людей — 500 наших військових з цієї тисячі плюс, про яку ми домовились, — зазначив Володимир Зеленський.
Глава держави зауважив, що на цей раз, на відміну від минулого, РФ обіцяла списки заздалегідь, але Україна їх досі не отримала.
— Ми поки списки знову не отримали, знову знаходяться якісь причини, — додав президент.
Президент також зазначив, що після обміну полоненими розпочнеться робота над підготовкою обміну тілами. Однак для цього потрібен час, аби завершити процес ідентифікації.
— Це дуже важливо, щоб ми отримали тіла українців, а не росіян, яких вони хочуть позбавитись, — сказав Володимир Зеленський.
За його словами, російська сторона ідентифікувала 15−20% усіх тіл, які в них є.
Раніше міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що під час другого раунду переговорів у Стамбулі Україна та Росія досягли домовленостей щодо обміну кількох категорій військовополонених.
Нагадаємо, перший раунд переговорів, який відбувся 16 травня, завершився домовленістю про обмін військовополоненими у форматі «тисяча на тисячу». Його реалізували протягом 23–25 травня у три етапи.
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