«Дякую за сміливість»: підліток із Миколаївщини отримав нагороду від Президента за порятунок брата

Дмитро Амальський отримав відзнаку «Майбутнє України». Фото: Миколаївська ОВА

Дмитро Амальський із Миколаївщини — один із 24 дітей, яких президент Володимир Зеленський нагородив відзнакою «Майбутнє України». У січні хлопець врятував свого молодшого брата з охопленого вогнем будинку.

Про це повідомили в пресслужбі Миколаївської ОВА.

Дмитро Амальський отримав відзнаку «Майбутнє України». Фото: Миколаївська ОВА Дмитро Амальський отримав відзнаку «Майбутнє України». Фото: Миколаївська ОВА Дмитро Амальський отримав відзнаку «Майбутнє України». Фото: Миколаївська ОВА

Під час вручення нагороди президент подякував за сміливість та небайдужість юним українцям.

— Я дуже пишаюся, що в нас такі діти, діти з такими цінностями, з таким відчуттям правильного. Хотів би вам подякувати за ваші вчинки, за вашу сміливість, а найголовніше — за вашу небайдужість, — зазначив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, пожежа спалахнула в селі Іванівка, де Дмитро живе з багатодітною родиною. Помітивши, що його брат залишився у палаючій кімнаті, хлопець не розгубився — увійшов у дим і виніс малого на руках. Передавши його матері, Дмитро ще й намагався самотужки загасити полум’я.

Дмитро Амальський отримав відзнаку «Майбутнє України». Фото: Миколаївська ОВА Дмитро Амальський отримав відзнаку «Майбутнє України». Фото: Миколаївська ОВА

Раніше міністерство внутрішніх справ України нагородило Дмитра Амальського з Миколаївщині, почесною відзнакою «Діти — Герої» за мужній вчинок.