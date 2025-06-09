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Журналісти перевірили, чи забезпечені укриттями одеські пляжі

Укриття на одеському пляжі «Аркадія», фото «МикВісті»Укриття на одеському пляжі «Аркадія», фото «МикВісті»

Журналісти перевірили наявність та доступність укриттів на двох найпопулярніших пляжах Одеси — Аркадії та Ланжероні. 

Про це йдеться в статті «МикВісті» та «Одеського життя» «Ракета летить 1 хвилину. Ми не встигнемо добігти до укриття». Яким буде пляжний сезон-2025 на півдні?»

Ворожа ракета, залежно від свого типу, долітає до Одеси за 1-8 хвилин. Тому укриття мають знаходитися у безпосередній близькості до міських пляжів, аби відпочивальники могли оперативно дістатися них.

Журналісти провели експеримент, щоб з'ясувати, як швидко вдасться дістатися до укриття відпочивальникам найпопулярніших пляжів в Одесі — Аркадії та Ланжерона.

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Перш за все перевірили, чи вдасться швидко зорієнтуватися і знайти укриття по зовнішнім вказівкам. Однак це виявилося проблематично. 

В Аркадії пошук укриття зайняв близько 2 хвилин — і це за сприятливих умов, оскільки, зазначають журналісти, вони знали, де напевно знаходиться укриття.

На Ланжероні ситуація гірша: журналісти шукали укриття 23 хвилини. Найближче виявилося в готелі «М1». У готелі «Немо» також є сховище — під час тривоги воно відкрите, але жодних вказівників, які б вели туди, журналісти не побачили.   

Усі пляжі, які відкрили для відвідування, мають бути забезпечені укриттями, каже мешканка Одеси Аліна. Вона прийшла відпочивати в Аркадію разом зі своїми дітьми та подругами.

— Ми — панікьорші, тому для нас дуже важливо, щоб на пляжі було укриття. Але з цим є проблеми. От навіть тут (біля курортного комплексу Red Line, — прим.) куди нам зараз бігти, якщо оголосять повітряну тривогу?, — каже дівчина.

Вона також додала, що на міських пляжах треба встановлювати більше вказівників, які показують шлях до найближчого укриття.

— Як мінімум, тут не вистачає вказівників, а найближче укриття далеко. Вони мають бути поряд, тому що ракета летить одну хвилину. Ми навіть не встигнемо добігти. Наші діти навчені: якщо лунає тривога, то треба бігти до укриття. Тобто сидіти і дивитися не можна, — поділилася Аліна.

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