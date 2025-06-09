Журналісти перевірили, чи забезпечені укриттями одеські пляжі

Укриття на одеському пляжі «Аркадія», фото «МикВісті»

Журналісти перевірили наявність та доступність укриттів на двох найпопулярніших пляжах Одеси — Аркадії та Ланжероні.

Про це йдеться в статті «МикВісті» та «Одеського життя» «Ракета летить 1 хвилину. Ми не встигнемо добігти до укриття». Яким буде пляжний сезон-2025 на півдні?»

Ворожа ракета, залежно від свого типу, долітає до Одеси за 1-8 хвилин. Тому укриття мають знаходитися у безпосередній близькості до міських пляжів, аби відпочивальники могли оперативно дістатися них.

Журналісти провели експеримент, щоб з'ясувати, як швидко вдасться дістатися до укриття відпочивальникам найпопулярніших пляжів в Одесі — Аркадії та Ланжерона.

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Перш за все перевірили, чи вдасться швидко зорієнтуватися і знайти укриття по зовнішнім вказівкам. Однак це виявилося проблематично.

В Аркадії пошук укриття зайняв близько 2 хвилин — і це за сприятливих умов, оскільки, зазначають журналісти, вони знали, де напевно знаходиться укриття.

На Ланжероні ситуація гірша: журналісти шукали укриття 23 хвилини. Найближче виявилося в готелі «М1». У готелі «Немо» також є сховище — під час тривоги воно відкрите, але жодних вказівників, які б вели туди, журналісти не побачили.

Усі пляжі, які відкрили для відвідування, мають бути забезпечені укриттями, каже мешканка Одеси Аліна. Вона прийшла відпочивати в Аркадію разом зі своїми дітьми та подругами.

— Ми — панікьорші, тому для нас дуже важливо, щоб на пляжі було укриття. Але з цим є проблеми. От навіть тут (біля курортного комплексу Red Line, — прим.) куди нам зараз бігти, якщо оголосять повітряну тривогу?, — каже дівчина.

Вона також додала, що на міських пляжах треба встановлювати більше вказівників, які показують шлях до найближчого укриття.

— Як мінімум, тут не вистачає вказівників, а найближче укриття далеко. Вони мають бути поряд, тому що ракета летить одну хвилину. Ми навіть не встигнемо добігти. Наші діти навчені: якщо лунає тривога, то треба бігти до укриття. Тобто сидіти і дивитися не можна, — поділилася Аліна.

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