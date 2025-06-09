Депутати Миколаївської міськради звернуться до ВР через законопроєкт, що може скоротити мережу ліцеїв

Навчальний клас в одній зі школ Миколаєва, архівне фото «МикВісті»

Миколаївська міська рада готує звернення до Верховної Ради через законопроєкт №13120, який змінює підхід до формування мережі ліцеїв. У міськраді вважають, що запропоновані зміни загрожують освітній доступності й не враховують реалій воєнного часу.

Відповідний проєкт рішення винесуть на розгляд чергової сесії, повідомляють «МикВісті».

У зверненні депутати вказують, що запропоновані зміни до Закону України «Про повну загальну середню освіту» не враховують реалії прифронтових регіонів, таких як Миколаїв.

Зокрема, вони наголошують, що реалізація законопроєкту може призвести до скорочення кількості ліцеїв, втрати робочих місць для педагогів, обмеження доступу дітей до освіти за місцем проживання, а також — до порушення принципу наступності в навчанні.

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«В умовах воєнного стану через бойові дії постійно змінюється кількість учнів у закладах освіти (виїзд за кордон, переїзд до більш безпечних областей України). У місті Миколаєві у довоєнний період на початок 2021/2022 навчального року було 46304 здобувачі освіти, у 2024/2025 навчальному році – 37814, зменшення на 18,3% (8490 осіб); станом на 01.05.2025 у школах міста навчаються за різними формами здобуття освіти 36545 учнів. Упродовж навчального року контингент зменшився на 3,4% (1269 осіб). Також скоротилась кількість педагогів — на 19%», – зазначено у звернені.

Зазначається, що законопроєкт фактично позбавляє місцеві громади права самостійно визначати, де і як мають функціонувати освітні заклади. Це може призвести до втрати шкіл та порушення цілісності освітнього процесу — особливо в ліцеях, які вже працюють за поглибленими програмами.

Крім того, в положенні про фінансування йде мов про те, що заклади, які не відповідатимуть новим критеріям, можуть втратити державну підтримку. Це, як зазначають у зверненні, поставить місцеві бюджети перед фактом неможливості утримання закладів освіти.

Миколаївська міська рада просить Верховну Раду врахувати зауваження до законопроєкту та відкласти його реалізацію до завершення воєнного стану та стабілізації ситуації в країні.

Реорганізація шкіл у Миколаєві

Згідно з реформою закладів загальної середньої освіти, де будуть старші класи (10-11, а потім і 12) перетворюються на ліцеї. В гімназіях будуть навчати дітей лише 9 класів. При цьому ліцеїв буде значно менше, ніж шкіл, де були старші класи. Тобто у частині закладів, що стають гімназіями, 10 та 11 класи просто ліквідовуються.

Наразі триває поступовий перехід від одинадцятирічної до дванадцятирічної середньої освіти, і результатом реформи має стати здобуття освіти на трьох рівнях:

початкова освіта тривалістю чотири роки;

базова середня освіта тривалістю п’ять років;

профільна середня освіта тривалістю три роки.

До 1 вересня 2027 року засновники мають створити ліцеї, забезпечити їх педагогічними працівниками та всім необхідним для повноцінного функціонування.

На початку 2022 року в Миколаєві офіційно перейменували низку шкіл у гімназії та ліцеї. При цьому містяни обурилися, що у частині шкіл, які стали гімназіями, ліквідуються старші класи. Згодом ще дев'ять закладів загальної середньої освіти реорганізували у гімназії.

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич вважає, що в місті не можна повністю дотримуватися реформи Міносвіти та закрити 10-11 класи у всіх школах, які під неї підпадають. Він додав, що Миколаїв територіально занадто велике та «розтягнуте» місто, тому оптимізація мережі закладів середньої освіти тут має відбуватися зі своїми особливостями.

А на початку лютого 2022 року у Миколаєві спалахнув конфлікт навколо питання реорганізації загальноосвітніх шкіл в ліцеї та гімназії. Зокрема до депутатів звернулися представники шкіл №42 та №56 в Інгульському районі. По цих установах остаточного рішення не ухвалено — затверджувати нову форму будуть депутати міськради. Проте управління освіти має намір подавати проєкт рішення, згідно з яким школа №42 стане ліцеєм із 10-11 класами, а №56 — гімназією. Педагогічний та батьківський колективи останньої категорично не згодні з цим і вважають, що їхня школа нічим не гірша, а за деякими параметрами і взагалі більше підходить на роль ліцею ніж №42.

У травні 2023 року ще 16 загальноосвітніх шкіл І-ІІІ ступенів у Миколаєві перейменували у гімназії.

Через рік у Миколаєві об'єднали ще шість закладів загальної середньої освіти, а також ліквідували гімназію та дитячий садок. Йдеться про об'єднання ліцеїв №1 та №58, №5 та №22, а також ліквідацію початкової школи №2 через її приєднання до початкової школи №1. Водночас цим рішенням ліквідували гімназію №49 та дитячий садочок №70.