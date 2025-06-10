Де у Миколаєві сьогодні вимкнуть світло через планові роботи: адреси

Сьогодні, 10 червня, у Миколаєві через планові та капітальні роботи жителі деяких вулиць залишаться без електропостачання.

Про це повідомляє «Миколаївобленерго».

Так, через ремонтні роботи електроенергії з 08:00 до 18:00 не буде в Корабельному районі:

вул. Металургів

вул. Олега Хлівного

вул. Рильського

вул. Балтійська

вул. М. Сташурського

вул. Новобудівна

вул. О. Вишні

пр. Богоявленський

вул. Подвойського

вул. Олександра Олеся

вул. Спортивна

вул. Спартак

вул. К. Гордієнка

вул. Л. Українки

пров. Л. Українки

вул. Тіниста

вул. Чубинського

вул. Сахарова

вул. К. Сергієнка

пров. Херсонський

вул. К. Гордієнка

вул. Михайла Драй-Хмари

пров. Ю. Яновського

вул. Січових стрільців

вул. Тернопільська

вул. Кобзарська

вул. Мазепи

вул. Княжа

вул. Нахімова

вул. О. Кравця

вул. М. Зерова

Актуальну інформацію про графіки відключень можна дізнатися за посиланням: https://off.energy.mk.ua

Нагадаємо, у Миколаївській міській раді створили робочу групу, яка займатиметься розробкою Плану енергетичної стійкості міста.

План енергетичної стійкості Миколаєва, над яким працюватиме робоча група, має підвищити енергетичну безпеку та стимулювати економічний розвиток міста через інвестиції у відновлювану енергетику та інфраструктуру.