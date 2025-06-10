  • вівторок

    10 червня, 2025

  • 21.1°
    Ясне небо

    Миколаїв

  • 10 червня , 2025 вівторок

  • Миколаїв • 21.1° Ясне небо

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Де у Миколаєві сьогодні вимкнуть світло через планові роботи: адреси

Сьогодні, 10 червня, у Миколаєві через планові та капітальні роботи жителі деяких вулиць залишаться без електропостачання.

Про це повідомляє «Миколаївобленерго».

Так, через ремонтні роботи електроенергії з 08:00 до 18:00 не буде в Корабельному районі: 

  • вул. Металургів
  • вул. Олега Хлівного
  • вул. Рильського
  • вул. Балтійська
  • вул. М. Сташурського
  • вул. Новобудівна
  • вул. О. Вишні
  • пр. Богоявленський
  • вул. Подвойського
  • вул. Олександра Олеся
  • вул. Спортивна
  • вул. Спартак
  • вул. К. Гордієнка
  • вул. Л. Українки
  • пров. Л. Українки
  • вул. Тіниста
  • вул. Чубинського
  • вул. Сахарова
  • вул. К. Сергієнка
  • пров. Херсонський
  • вул. К. Гордієнка
  • вул. Михайла Драй-Хмари
  • пров. Ю. Яновського
  • вул. Січових стрільців
  • вул. Тернопільська
  • вул. Кобзарська
  • вул. Мазепи
  • вул. Княжа
  • вул. Нахімова
  • вул. О. Кравця
  • вул. М. Зерова

Актуальну інформацію про графіки відключень можна дізнатися за посиланням: https://off.energy.mk.ua

Нагадаємо, у Миколаївській міській раді створили робочу групу, яка займатиметься розробкою Плану енергетичної стійкості міста.

План енергетичної стійкості Миколаєва, над яким працюватиме робоча група, має підвищити енергетичну безпеку та стимулювати економічний розвиток міста через інвестиції у відновлювану енергетику та інфраструктуру.

Останні новини про: Відключення електроенергії

Де у Миколаєві сьогодні вимкнуть світло через планові роботи: адреси
Де у Миколаєві сьогодні вимкнуть світло через планові роботи: адреси
Мешканці понад 500 населених пунктів залишилися без світла через негоду
Реклама

Читайте також:

новини

Депутати Миколаївської міськради звернуться до ВР через законопроєкт, що може скоротити мережу ліцеїв

Аліна Квітко
новини

Новорічну гірлянду на Соборній в Миколаєві приберуть — постраждала після прильоту майже три роки тому

Аліна Квітко
новини

Журналісти перевірили, чи забезпечені укриттями одеські пляжі

Юлія Бойченко
новини

Водоканал планує повністю оновити мережі у Корабельному районі Миколаєва

Аліна Квітко
новини

Виконком Миколаєва планує відмовити у розміщенні реклами у центрі

Аліна Квітко

Останні новини про: Відключення електроенергії

Мешканці понад 500 населених пунктів залишилися без світла через негоду
Де у Миколаєві сьогодні вимкнуть світло через планові роботи: адреси
Де у Миколаєві сьогодні вимкнуть світло через планові роботи: адреси

Росія атакувала Миколаївщину дронами та артилерією: пошкоджені будинки

Російські дрони вдарили по Одесі: загинули двоє людей, зруйновані лікарня й житлові будинки