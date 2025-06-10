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ЄС виділить кошти Польщі та ще п’яти країнам на закупівлю артилерійських боєприпасів

ЄС виділить кошти Польщі та ще п’яти країнам на закупівлю артилерійських боєприпасів. Фото: East NewsЄС виділить кошти Польщі та ще п’яти країнам на закупівлю артилерійських боєприпасів. Фото: East News

Європейський Союз надасть фінансування Польщі, Литві, Нідерландам, Італії, Данії та Хорватії для закупівлі артилерійських боєприпасів калібру 155 мм. Кошти виділяються в межах програми EDIRPA — ініціативи ЄС, що спрямована на зміцнення європейської оборонної промисловості шляхом спільних закупівель.

Як повідомляє польське видання RMF24, грантову угоду підписав керівник Агентства з озброєнь Польщі генерал Артур Куптель. У польському Міноборони зазначили, що йдеться про мільйони євро, які підуть на закупівлю необхідного озброєння для шести країн.

Загальний бюджет програми EDIRPA становить близько 300 мільйонів євро. Крім проєкту з артилерійськими боєприпасами, ЄС також профінансує ще чотири ініціативи: закупівлю французьких зенітних комплексів Mistral, німецьких систем SLM IRIS-T, фінської бронетехніки CAVS та осколково-фугасних снарядів у межах спільного проєкту Німеччини, Данії, Нідерландів та Естонії.

У резервному списку залишається проєкт закупівлі польських переносних зенітних комплексів Piorun, який консорціумом реалізують Польща, Литва, Латвія, Естонія та Норвегія.

Програма EDIRPA була створена для стимулювання оборонної співпраці між країнами-членами ЄС та посилення спроможностей європейської оборонної галузі.

Раніше повідомлялося, що Фінляндія уклала угоду з Європейською Комісією про постачання Україні важких боєприпасів. Їх закуплять у фінських виробників, а фінансування на 90 мільйонів євро надійде із прибутків від заморожених російських активів через Європейський фонд миру (EPF).

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