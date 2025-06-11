  • середа

    11 червня, 2025

  • 21.5°
    Мінлива хмарність

    Миколаїв

  • 11 червня , 2025 середа

  • Миколаїв • 21.5° Мінлива хмарність

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

На Миколаївщині з початку року платникам податків надали понад 40 тисяч адмінпослуг

З початку року платникам податків Миколаївщини надали понад 40 тисяч адмінпослуг. Фото: «МикВісті»З початку року платникам податків Миколаївщини надали понад 40 тисяч адмінпослуг. Фото: «МикВісті»

Протягом січня–травня 2024 року платники податків на Миколаївщині отримали понад 40 тисяч адміністративних послуг.

Про це повідомили в Головному управлінні Державної податкової служби у Миколаївській області.

Найчастіше громадяни зверталися до податкової служби для оформлення картки платника податків та внесення реєстраційного номера облікової картки платника податків до паспорта громадянина України (у формі книжечки). Загалом за цей період надано 25 059 таких послуг.

Крім того, платникам податків надали:

  • 8 150 довідок з ДРФО про суми та джерела отриманих доходів і утриманих податків;
  • 2 056 реєстрацій програмних реєстраторів розрахункових операцій;
  • 1 322 реєстрації книг обліку розрахункових операцій;
  • 1 131 реєстрацію розрахункових книжок;
  • 712 реєстрацій реєстраторів розрахункових операцій;
  • 1 086 реєстрацій платників податків на додану вартість;
  • 496 витягів з реєстру платників податків на додану вартість.

У податковій нагадали, що в області діють 4 державні податкові інспекції. На їхній базі працюють 6 центрів обслуговування платників і 14 пунктів обслуговування, куди можна звертатися для отримання адміністративних, консультаційних і інформаційних послуг, подання звітності та користування електронними сервісами податкової.

Фахівці також демонструють платникам, як правильно формувати, підписувати та надсилати податкову звітність за допомогою відповідних програм.

Нагадаємо, за перші п’ять місяців цього року податківці Миколаївщини провели 22 аудити, виявили низьку порушень та донарахували до бюджету 14 мільйонів гривень.

Останні новини про: ДПС у Миколаївській області

Миколаївці сплатили до місцевих бюджетів майже ₴54 млн акцизного податку
Податківці Миколаївщини відзвітували про перевірки та донарахування ₴14 млн до бюджету
Штрафи понад ₴289 тис.: на Миколаївщині продавали сигарети без акцизу й алкоголь нижче мінімуму
Реклама

Читайте також:

новини

Виконком Миколаєва погодив придбання частини будівлі, де працює КП «Пілот»

Аліна Квітко
новини

Головний архітектор Миколаєва пояснив, чому одну рекламу зносять, а іншим дають дозвіл на розміщення: «Має бути законний ринок надання таких послуг»

Юлія Бойченко
новини

Облтеплоенерго за ₴22,1 млн реконструює частину тепломережі у Миколаєві: це дозволить економити електроенергію для роботи насосів

Юлія Бойченко
новини

На Миколаївщині за рік майже на 20% зменшилась дитяча злочинність

Аліна Квітко
новини

Експерти підрахували вартість енергомодернізації багатоповерхівки в Миколаєві

Аліна Квітко

Останні новини про: ДПС у Миколаївській області

Штрафи понад ₴289 тис.: на Миколаївщині продавали сигарети без акцизу й алкоголь нижче мінімуму
Податківці Миколаївщини відзвітували про перевірки та донарахування ₴14 млн до бюджету
Миколаївці сплатили до місцевих бюджетів майже ₴54 млн акцизного податку

РФ атакувала енергетичний об'єкт на Херсонщині: влада закликала херсонців готуватись до тривалої відсутності світла

На Миколаївщині за рік майже на 20% зменшилась дитяча злочинність

Головний архітектор Миколаєва пояснив, чому одну рекламу зносять, а іншим дають дозвіл на розміщення

7 годин тому

Виконком Миколаєва погодив придбання частини будівлі, де працює КП «Пілот»

Аліна Квітко

Головне сьогодні