На Миколаївщині з початку року платникам податків надали понад 40 тисяч адмінпослуг

З початку року платникам податків Миколаївщини надали понад 40 тисяч адмінпослуг. Фото: «МикВісті»

Протягом січня–травня 2024 року платники податків на Миколаївщині отримали понад 40 тисяч адміністративних послуг.

Про це повідомили в Головному управлінні Державної податкової служби у Миколаївській області.

Найчастіше громадяни зверталися до податкової служби для оформлення картки платника податків та внесення реєстраційного номера облікової картки платника податків до паспорта громадянина України (у формі книжечки). Загалом за цей період надано 25 059 таких послуг.

Крім того, платникам податків надали:

8 150 довідок з ДРФО про суми та джерела отриманих доходів і утриманих податків;

2 056 реєстрацій програмних реєстраторів розрахункових операцій;

1 322 реєстрації книг обліку розрахункових операцій;

1 131 реєстрацію розрахункових книжок;

712 реєстрацій реєстраторів розрахункових операцій;

1 086 реєстрацій платників податків на додану вартість;

496 витягів з реєстру платників податків на додану вартість.

У податковій нагадали, що в області діють 4 державні податкові інспекції. На їхній базі працюють 6 центрів обслуговування платників і 14 пунктів обслуговування, куди можна звертатися для отримання адміністративних, консультаційних і інформаційних послуг, подання звітності та користування електронними сервісами податкової.

Фахівці також демонструють платникам, як правильно формувати, підписувати та надсилати податкову звітність за допомогою відповідних програм.

Нагадаємо, за перші п’ять місяців цього року податківці Миколаївщини провели 22 аудити, виявили низьку порушень та донарахували до бюджету 14 мільйонів гривень.