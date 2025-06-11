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Головний архітектор Миколаєва пояснив, чому одну рекламу зносять, а іншим дають дозвіл на розміщення: «Має бути законний ринок надання таких послуг»

Cітілайт на вулиці Соборній у Миколаєві, 13 травня 2024 рік, фото «МикВісті»Cітілайт на вулиці Соборній у Миколаєві, 13 травня 2024 рік, фото «МикВісті»

Головний архітектор Миколаєва Євген Поляков розповів, що наразі у місті формують «законний ринок» з розміщення реклами, надаючи дозвіл на розміщення лише тим, які відповідають вимогам.

Про це він сказав під час онлайн-засідання виконавчого комітету міської ради 11 червня, пишуть «МикВісті».

— Надаючи відмови на розміщення реклами, ми також повинні думати про те, що повинен бути законний ринок з надання таких послуг. Тому ми розглядаємо заявки, які малоформатні та не суперечать правилам і вимогам до їх встановлення, — сказав Євген Поляков

Реклама на вулицях Миколаєва

Головний архітектор Миколаєва Євген Поляков на останньому брифінгу сказав, що впродовж наступних двох років у місті планують скоротити кількість білбордів та інших рекламних конструкцій до 400. Зокрема, на розгляд виконкому почали виносити питання демонтажу кіосків у різних районах Миколаєва. У Заводському районі — хочуть до кінця року демонтувати 253 незаконно встановлені рекламні конструкції.

Ще у 2024 році виконавчий комітет затвердив нові вимоги до розміщення зовнішньої реклами у Миколаєві: у центральній частині міста, вздовж проспекту Центрального згідно з проєктом рішення дозволяється розміщення реклами невеликого формату, зокрема сіті-лайтів. 

Головний архітектор Миколаєва Євген Поляков зазначив, що нові вимоги не скасовують дії дозволів на встановлення зовнішньої реклами, які були видані раніше. 

Водночас директор комунального телеканалу «МАРТ» Віталій Мехеда запропонував головному архітектору Миколаєва Євгену Полякову демонтувати у центрі міста відеоекран: конструкцію на вулиці Соборній на перетині з проспектом Центральним.

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