У Заводському районі Миколаєва облаштували укриття в дитячому садку

Укриття в дитячому садку в Заводському районі Миколаєва. Фото: Миколаївська міська рада

У Заводському районі Миколаєва відкрили ще один дитсадок після облаштування безпечного укриття.

Про це повідомили в Миколаївській міській раді.

Укриття розраховане на 200 осіб. Тут провели повний комплекс ремонтних робіт: встановили вентиляцію, обігрів, аварійне та звичайне освітлення, підвели воду, облаштували санвузол. Є запаси технічної та питної води. Приміщення облаштоване зручними меблями, іграшками, дидактичними матеріалами та книжками. Також передбачено медичний куточок.

«Наше укриття гарне та зручне. Дітям дуже подобається це місце. Ми вдячні партнерам та всім, хто долучився до його облаштування», — зазначила вихователь-методист Наталія Миколаївна.

Ремонт було здійснено за фінансування Червоного Хреста. Меблі та інше необхідне обладнання закупило управління освіти Миколаївської міської ради.

Укриття в дитячому садку в Заводському районі Миколаєва. Фото: Миколаївська міська рада

Укриття в дитячому садку в Заводському районі Миколаєва. Фото: Миколаївська міська рада

Укриття в дитячому садку в Заводському районі Миколаєва. Фото: Миколаївська міська рада

Укриття в дитячому садку в Заводському районі Миколаєва. Фото: Миколаївська міська рада

Укриття в дитячому садку в Заводському районі Миколаєва. Фото: Миколаївська міська рада

Укриття в дитячому садку в Заводському районі Миколаєва. Фото: Миколаївська міська рада

Нагадаємо, в Інгульському районі Миколаєва побудували укриття для вихованців дитячого садочку №95. Сховище може вмістити до 150 дітей.