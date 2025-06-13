  • пʼятниця

    13 червня, 2025

  • 21.1°
    Мінлива хмарність

    Миколаїв

  • 13 червня , 2025 пʼятниця

  • Миколаїв • 21.1° Мінлива хмарність

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Жителя Миколаєва засудили до 15 років в’язниці за держзраду

Зала суд. Фото: «МикВісті»Зала суд. Фото: «МикВісті»

47-річного чоловіка з Миколаєва засудили до 15 років позбавлення волі за державну зраду під час воєнного стану.

Про це повідомили у прокуратурі Миколаївської області.

Крім ув’язнення, у засудженого також конфіскують майно.

Слідство довело, що на початку 2023 року чоловік добровільно почав співпрацювати з російськими спецслужбами. Він передавав через месенджер Telegram дані про розташування українських військових у Миколаєві, а також координати об’єктів цивільної інфраструктури.

Увесь час до винесення вироку чоловік перебував під вартою. Наразі ще є час для подачі апеляції.

Нагадаємо, що у Херсонській області правоохо державну зраду. ронці засудили колишнього працівника виправної колонії за державну зраду.

Останні новини про: Суд

У Миколаєві підозрюваного в побитті бабусі до смерті взяли під варту
У Миколаєві арештували 18-річного хлопця, якого підозрюють у підготовці теракту
Миколаївська агропідприємиця Сольська вийшла із СІЗО під заставу — суд дозволив їй спілкуватись із чоловіком
Реклама

Читайте також:

новини

Миколаївська агропідприємиця Сольська вийшла із СІЗО під заставу — суд дозволив їй спілкуватись із чоловіком

Аліса Мелік-Адамян
новини

Депутатам знову пропонують підтримати приєднання дитячої лікарні та пологового до «Дубків» у Миколаєві

Аліна Квітко
новини

Перші платні парковки з'явилися у центрі Миколаєва: як вони працюватимуть

Юлія Бойченко
новини

Афіша Миколаєва: добірка вистав, концертів і розваг

Марія Хаміцевич
новини

На Херсонщині близько 53 тис. абонентів залишаються без світла

Світлана Іванченко

Останні новини про: Суд

Миколаївська агропідприємиця Сольська вийшла із СІЗО під заставу — суд дозволив їй спілкуватись із чоловіком
У Миколаєві арештували 18-річного хлопця, якого підозрюють у підготовці теракту
У Миколаєві підозрюваного в побитті бабусі до смерті взяли під варту

Сили ППО вночі збили вісім дронів над Миколаївщиною

На Херсонщині вісім шкіл готуються до змішаної форми навчання у новому навчальному році

У Миколаєві відновили дах багатоповерхівки, пошкодженої під час обстрілу у квітні