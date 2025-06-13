Жителя Миколаєва засудили до 15 років в’язниці за держзраду
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- Альона Коханчук
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12:00, 13 червня, 2025
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47-річного чоловіка з Миколаєва засудили до 15 років позбавлення волі за державну зраду під час воєнного стану.
Про це повідомили у прокуратурі Миколаївської області.
Крім ув’язнення, у засудженого також конфіскують майно.
Слідство довело, що на початку 2023 року чоловік добровільно почав співпрацювати з російськими спецслужбами. Він передавав через месенджер Telegram дані про розташування українських військових у Миколаєві, а також координати об’єктів цивільної інфраструктури.
Увесь час до винесення вироку чоловік перебував під вартою. Наразі ще є час для подачі апеляції.
Нагадаємо, що у Херсонській області правоохо державну зраду. ронці засудили колишнього працівника виправної колонії за державну зраду.
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