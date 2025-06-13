Жителя Миколаєва засудили до 15 років в’язниці за держзраду

Зала суд. Фото: «МикВісті»

47-річного чоловіка з Миколаєва засудили до 15 років позбавлення волі за державну зраду під час воєнного стану.

Про це повідомили у прокуратурі Миколаївської області.

Крім ув’язнення, у засудженого також конфіскують майно.

Слідство довело, що на початку 2023 року чоловік добровільно почав співпрацювати з російськими спецслужбами. Він передавав через месенджер Telegram дані про розташування українських військових у Миколаєві, а також координати об’єктів цивільної інфраструктури.

Увесь час до винесення вироку чоловік перебував під вартою. Наразі ще є час для подачі апеляції.

Нагадаємо, що у Херсонській області правоохо державну зраду. ронці засудили колишнього працівника виправної колонії за державну зраду.